Petro vuelve a arremeter contra el registrador por el código fuente del ‘software’ de las elecciones y llama al pueblo a movilizarse

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre las garantías electorales tras lanzar un nuevo cuestionamiento al registrador nacional, Hernán Penagos.

Registrador Hernán Penagos le entregará en custodia al procurador Gregorio Eljach el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio

En un trino publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el software de escrutinio utilizado en los procesos electorales no ha sido sometido a una auditoría independiente y advirtió que “mostrar unas letras y números” no equivale a transparencia.

Petro sostuvo que el sistema informático fue exhibido, pero no puesto bajo revisión técnica por expertos designados por los partidos políticos. Según escribió, la verdadera transparencia no consiste en presentar el programa en público, sino en permitir la auditoría de su código fuente, incluidas las fórmulas y algoritmos que determinan el conteo de votos.

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

En su mensaje, insistió en que esa revisión debe estar en manos de personas independientes tanto del registrador como de las empresas contratadas para desarrollar y operar el software.

El jefe de Estado fue más allá y afirmó que las compañías vinculadas al sistema han sido señaladas en el pasado por presuntos casos de fraude electoral, dentro y fuera del país, e incluso mencionó hechos que, según él, fueron probados en 2014.

En ese contexto, exigió que se entreguen copias del software a las colectividades políticas con el tiempo suficiente para su análisis técnico. Solo después de ese proceso, planteó Petro, debería certificarse que el programa utilizado el día de elecciones corresponde exactamente al auditado.

Finalmente, el presidente cerró su trino con una advertencia: si no se permite la auditoría en los términos solicitados, interpretaría esa negativa como un temor a la revisión independiente. En ese escenario, llamó a la ciudadanía a movilizarse para “cuidar el voto”, una frase que anticipa una nueva jornada de manifestaciones previas a las elecciones.