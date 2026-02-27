Política

Petro vuelve a arremeter contra el registrador por el código fuente del ‘software’ de las elecciones y llama al pueblo a movilizarse

Pese a que la Registraduría ya tiene expuesto el código fuente y está abierto para la auditoría de los partidos, el primer mandatario sigue hablando de fraude y opacidad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 7:37 a. m.
Hernán Penagos y Gustavo Petro.
Hernán Penagos y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate sobre las garantías electorales tras lanzar un nuevo cuestionamiento al registrador nacional, Hernán Penagos.

Registrador Hernán Penagos le entregará en custodia al procurador Gregorio Eljach el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio

En un trino publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el software de escrutinio utilizado en los procesos electorales no ha sido sometido a una auditoría independiente y advirtió que “mostrar unas letras y números” no equivale a transparencia.

Petro sostuvo que el sistema informático fue exhibido, pero no puesto bajo revisión técnica por expertos designados por los partidos políticos. Según escribió, la verdadera transparencia no consiste en presentar el programa en público, sino en permitir la auditoría de su código fuente, incluidas las fórmulas y algoritmos que determinan el conteo de votos.

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”
Software de preconteo y escrutinio para elecciones Congreso 2026
Jaime Hernando Suárez, delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En su mensaje, insistió en que esa revisión debe estar en manos de personas independientes tanto del registrador como de las empresas contratadas para desarrollar y operar el software.

Política

ACEMI alerta que nuevo decreto del Gobierno Nacional sobre las EPS podría agravar la crisis del sistema de salud

Política

Apareció el candidato Andrés Vásquez tras ser plagiado por hombres armados en Pelaya, Cesar: se conocieron detalles de lo que le pasó

Política

Rodrigo Romero, de Alianza Verde, lanzó pulla a Armando Benedetti y respaldó a la Registraduría para las elecciones

Mejor Colombia

Así se vivirá la última elección de las 16 curules de paz en la zona rural de los 168 municipios afectados por el conflicto

Política

Benedetti reveló las preguntas que el Gobierno Petro envió al registrador Hernán Penagos por las elecciones

Política

Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia denuncian presencia de mujer armada en acto político en Honda, Tolima

Política

Gustavo Petro reveló el correo electrónico en donde recibirá las denuncias contra las EPS: “Estará activo en mi despacho”

Nación

“Despojarnos de odios de clase, partido e ideología”: procurador general envió nuevo mensaje a pocos días de la jornada electoral

Política

Registrador Hernán Penagos le entregará en custodia al procurador Gregorio Eljach el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio

Política

Grupo ASD, señalado de fraude electoral por Gustavo Petro, desmiente al presidente y dice no tener ningún proceso en su contra

El jefe de Estado fue más allá y afirmó que las compañías vinculadas al sistema han sido señaladas en el pasado por presuntos casos de fraude electoral, dentro y fuera del país, e incluso mencionó hechos que, según él, fueron probados en 2014.

Registrador nacional Hernán Penagos mostrándole el software al procurador Gregorio Eljach.
Registrador nacional, Hernán Penagos, mostrándole el 'software' al procurador Gregorio Eljach. Foto: Registraduría

En ese contexto, exigió que se entreguen copias del software a las colectividades políticas con el tiempo suficiente para su análisis técnico. Solo después de ese proceso, planteó Petro, debería certificarse que el programa utilizado el día de elecciones corresponde exactamente al auditado.

Finalmente, el presidente cerró su trino con una advertencia: si no se permite la auditoría en los términos solicitados, interpretaría esa negativa como un temor a la revisión independiente. En ese escenario, llamó a la ciudadanía a movilizarse para “cuidar el voto”, una frase que anticipa una nueva jornada de manifestaciones previas a las elecciones.

Más de Política

Ana María VesgaPresidenta de Acemi

ACEMI alerta que nuevo decreto del Gobierno Nacional sobre las EPS podría agravar la crisis del sistema de salud

Andrés Vázquez, candidato el Senado que estaba desaparecido.

Apareció el candidato Andrés Vásquez tras ser plagiado por hombres armados en Pelaya, Cesar: se conocieron detalles de lo que le pasó

Rodrigo Romero, de Alianza Verde, y Armando Benedetti.

Rodrigo Romero, de Alianza Verde, lanzó pulla a Armando Benedetti y respaldó a la Registraduría para las elecciones

El próximo 8 de marzo los ciudadanos de estas zonas rurales elegirán un representante por cada circunscripción.

Así se vivirá la última elección de las 16 curules de paz en la zona rural de los 168 municipios afectados por el conflicto

Armando Benedetti, ministro del Interior, y Hernán Penagos, registrador nacional.

Benedetti reveló las preguntas que el Gobierno Petro envió al registrador Hernán Penagos por las elecciones

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Centro Democrático y la campaña de Paloma Valencia denuncian presencia de mujer armada en acto político en Honda, Tolima

El presidente Gustavo Petro lideró el evento del Gran Encuentro Nacional de Salud, que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro reveló el correo electrónico en donde recibirá las denuncias contra las EPS: “Estará activo en mi despacho”

El presidente Gustavo Petro ha dicho que la Nueva EPS tendrá un rol determinante como gestora en la reforma: recibiría a los usuarios que queden sin cobertura.

Petro ordenó que la Nueva EPS se vuelva pública y que se busquen recursos para las deudas, según reveló el ministro de Salud

Diana Rodríguez es candidata a la Cámara por el Valle del Cauca en la lista del Centro Democrático, con el número 107.

Diana Rodríguez, candidata a la Cámara: “Debemos levantarnos con un referendo provida”

Noticias Destacadas