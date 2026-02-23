Política

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

El primer mandatario insiste en que se debe entregar a todos los partidos la totalidad del código del software con el que se hace el preconteo de los votos.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 11:57 a. m.
El presidente Gustavo Petro tiene en la mira a la Registraduría.
Sigue la puja entre el presidente Petro y la Registraduría Nacional por cuenta de los comentarios del primer mandatario, en los que pone en tela de juicio la transparencia de los comicios del 8 de marzo y las elecciones presidenciales de mayo.

Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones: ataca a la MOE y pide que Thomas Greg & Sons entregue la base de datos
Luego de que pidiera que se le entregara a todos los partidos el código fuente del software con el que la Registraduría hace el preconteo de los votos y de que esa entidad asegurara que lo presentaría el próximo 25 de febrero, Petro volvió a insistir con el tema.

Según el presidente, lo que está solicitando es que se entregue el código completo a todos los partidos para que expertos, contratados por las colectividades, puedan hacer una auditoría tecnológica y así poder verificar que no hay intervención alguna de “la empresa privada” (Thomas Greg & Sons), que, según el mandatario, “son los verdaderos registradores de las elecciones”.

“No se trata de mostrar el código fuente, eso son fotos de parte del código, como hicieron la vez pasada. Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos, para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica”, escribió el presidente en su cuenta de X.

En ese mismo sentido, Petro siguió con los cuestionamientos: “Y se trata no del software final, como ustedes dijeron equivocadamente, que solo hace la suma de departamentos, sino del software que cuenta de la mesa al puesto y los puestos municipales”.

Finalmente, el mandatario aseguró que, de no entregarse el código completo a los partidos y a la ciudadanía, podría generar muchas dudas sobre el proceso. “No trato de sembrar dudas, trato que se cumpla la sentencia judicial contra el fraude. El hecho de que no se entregue, y no simplemente se muestre, el código fuente en el momento apropiado es lo que genera dudas”.

