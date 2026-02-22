Gustavo Petro insiste en cuestionar las elecciones: ataca a la MOE y pide que Thomas Greg & Sons entregue la base de datos

El presidente, Gustavo Petro, estuvo muy activo en su cuenta de la red social X en la madrugada de este domingo, 22 de febrero, desde donde insistió en cuestionar las elecciones que se desarrollarán en el país en los próximos meses y pidió que la firma Thomas Greg & Sons devuelva la base de datos.

Uno de sus primeros mensajes fue contra la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, a quien le respondió luego de una entrevista con el diario El Tiempo, donde aclaró algunos de los temas que ha mencionado el mandatario en cuanto al posible fraude electoral.

¿Qué tan difícil es organizar las elecciones en Colombia? Arrancó el plan logístico para el 8 de marzo

“Alejandra fue amiga mía, pero la MOE se fundó para descubrir el fraude y no para taparlo. Le pedí a la MOE que exigiera el código fuente del software de Thomas Greg que computa los resultados electorales de mesa, puesto y municipio y la respuesta es silencio”, escribió Petro.

El mensaje del presidente Gustavo Petro para cuestionar el papel de la MOE en las elecciones. Foto: Captura de pantalla @petrogustavo

“Muestre el código fuente completo del software de Thomas Greg y toda la sociedad se asombrará de las evidencias”, escribió en otro de sus mensajes publicado en la red social, sin entregar mayores detalles.

Aunque el jefe de Estado asegura que no le interesa “sembrar dudas” sobre las elecciones, sus mensajes parecen tener un camino diferente, pues exige “como presidente de Colombia que se entregue al escrutinio público el código fuente completo del software de conteo de votos de la firma”.

“¿Cuál es el temor a entregar el software a una comisión de expertos en auditoría de software? ¿Si no hay nada que esconder a qué le temen? Entreguen el código fuente completo de la firma contratista para contar votos desde la mesa hasta el departamento", insistió el mandatario.

“Van tres días de solicitarlo y solo hay evasivas mediáticas”, escribió el presidente en su último mensaje sobre las elecciones en la madrugada del domingo, 22 de febrero, que se suman a una decena que ha publicado en las últimas 24 horas sembrando la duda sobre un presunto fraude.

Mensaje publicado en la cuenta de la red social X del presidente Gustavo Petro sobre un presunto fraude en las elecciones. Foto: Captura de pantalla @petrogustavo

En la noche del sábado, Petro también respondió a la entrevista del candidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien advirtió que el jefe de Estado está mostrando que “no es un demócrata” por sus constantes ataques a la Registraduría en medio de las elecciones.

“¿Por qué ahora sale el presidente a decir que no confía en la Registraduría? Él teme perder las elecciones y el día que las pierda va a decir que ‘se las robaron’. Petro está mostrando que no es un demócrata y que es alguien que tiene ciertos elementos que son de un autócrata", dijo Cárdenas.

El gobierno de Gustavo Petro insiste en poner en duda el proceso electoral: habla de “tarjetones”, “software”, “Thomas Greg” y hasta de “lapiceros”

A estas palabras respondió el mandatario en su cuenta de X, asegurando que lo que él ha buscado con sus recientes declaraciones es que los colombianos se pongan “truchas” y “cuiden los votos” en los próximos comicios.

“Se necesitan 60.000 testigos electorales preparados para anular el fraude de los algoritmos”, dijo Petro en X, al tiempo que planteó: “¿Qué tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?“.