“¿Qué tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?”: Gustavo Petro ante la advertencia de Mauricio Cárdenas en la portada de SEMANA

Gustavo Petro, presidente de la República, reaccionó a la portada de SEMANA en la que Mauricio Cárdenas, candidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia, advierte que el mandatario está mostrando que “no es un demócrata” por sus ataques a la Registraduría.

Cárdenas rechazó las críticas de Petro a la metodología que se impartirá en las elecciones e incluso dijo que el presidente “teme” perderlas.

“¿Por qué ahora sale el presidente a decir que no confía en la Registraduría? Él teme perder las elecciones y el día que las pierda va a decir que ‘se las robaron’. Petro está mostrando que no es un demócrata y que es alguien que tiene ciertos elementos que son de un autócrata", manifestó el exministro de Hacienda en SEMANA.

Mauricio Cárdenas. Candidato presidencial Bogotá Febrero 20 de 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De acuerdo con el presidente Petro, lo que busca con sus últimas declaraciones es que los colombianos se pongan “truchas” y “cuiden los votos” en los próximos comicios. También dijo que se necesitan 60.000 testigos electorales para “anular” un supuesto fraude.

¡Sí como no!. Busco que los colombianos se pongan "truchas" y cuiden los votos, los votos se cuidan.



Se necesitan 60.000 testigos electorales preparados para anular el fraude de los algoritmos.



¿Que tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales? https://t.co/xeW7G45IZL — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 21, 2026

“¡Sí como no! Busco que los colombianos se pongan ‘truchas’ y cuiden los votos, los votos se cuidan. Se necesitan 60.000 testigos electorales preparados para anular el fraude de los algoritmos", dijo Petro en X.

Y el presidente planteó al final: “¿Qué tal que los soldados de Colombia pudieran ser testigos electorales?“.

“La petrosalud mató a Kevin”: el candidato Mauricio Cárdenas arremete contra Gustavo Petro por la muerte del niño que conmovió a Colombia

En la entrevista, Cárdenas dijo que Petro “va labrando un camino” para cuestionar las elecciones si le resultan desfavorables.

“El día de mañana va a decir: ‘Como no siguieron lo que dije, que era marcar las equis en todas las casillas vacías, esa es la razón por la cual el resultado no es confiable’. Todos los días sale con algún tipo de crítica y ataque a un organismo que es independiente. Él no tiene que estar metiéndose a definir cómo se hacen las elecciones", sostuvo.

Y aseguró que él sí confía en el sistema electoral colombiano y elogió el proceso de conteo de firmas para los candidatos avalados por ese mecanismo.

“Ha sido impecable. Ha hecho un trabajo impresionante. Fíjese, el conteo de las firmas, la evaluación y la revisión fue rápido. A cada candidato le dijeron cuántas firmas fueron válidas, cuántas no tenían sustento", agregó.

El presidente Gustavo Petro viene cuestionando el sistema electoral, poniendo en tela de juicio los software utilizados por la Registraduría, así como la metodología impartida desde la autoridad electoral.