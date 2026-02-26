ELECCIONES

Registrador Hernán Penagos le entregará en custodia al procurador Gregorio Eljach el código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio

Con esta decisión, la entidad busca blindar mucho más las elecciones y dejar atrás los señalamientos de un posible fraude.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 5:10 p. m.
Registrador nacional, Hernán Penagos, mostrándole el software al procurador Gregorio Eljach Foto: Registraduría

En medio de la polémica que ha habido por cuenta de declaraciones del presidente Gustavo Petro, el registrador Hernán Penagos le presentó al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el Código Fuente de los softwares de preconteo y escrutinio, que serán utilizados en las elecciones de Congreso de la República y en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

Dentro de los detalles, que también fueron entregados por el gerente de Informática de la entidad, Hoslander Sáenz Barrera, están la funcionalidad de los softwares, así como todas las medidas y controles de seguridad con las que cuentan estos sistemas de información.

Registrador Hernán Penagos y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

De igual manera, el registrador Penagos indicó que, iniciando la próxima semana, se congelarán los códigos fuente de estos sistemas de información, proceso que se hará en presencia de cada una de las organizaciones políticas, los auditores, los órganos de control y la observación nacional.

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

“Se va a expedir un código hash que se entregará a todas las organizaciones políticas y observadores para que el 8 de marzo, una vez inicie el preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, se inicien nuevamente esos softwares con los códigos fuente que no pueden haber sido vulnerados”, señaló.

Sobre esto último, explicó que se tendrán los mismos códigos hash que se entregarán el próximo lunes. “Lo anterior, garantiza la fiabilidad y seguridad de esos softwares”, manifestó.

El registrador Hernán Penagos le respondió a Petro por cuestionamientos de la jornada electoral.
Penagos ha dejado en claro que se tienen todas las medidas para evitar un posible fraude. Foto: El País

Por último, el funcionario informó que se tendrá una medida adicional de transparencia e integridad del proceso electoral: el código fuente será entregado en custodia al procurador general de la Nación.

Hernán Penagos respondió a los señalamientos del Gobierno de Gustavo Petro sobre las elecciones

De esta forma, el registrador busca dejar en claro que en los próximos comicios no se tendrá ninguna irregularidad y todo se desarrollará con la máxima transparencia posible.

Esta decisión se toma en medio de la polémica que hay por cuenta de que algunos sectores, incluyendo al propio presidente Gustavo Petro, hablan de posible fraude electoral.

