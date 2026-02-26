En medio de la polémica que ha habido por cuenta de declaraciones del presidente Gustavo Petro, el registrador Hernán Penagos le presentó al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, el Código Fuente de los softwares de preconteo y escrutinio, que serán utilizados en las elecciones de Congreso de la República y en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

Dentro de los detalles, que también fueron entregados por el gerente de Informática de la entidad, Hoslander Sáenz Barrera, están la funcionalidad de los softwares, así como todas las medidas y controles de seguridad con las que cuentan estos sistemas de información.

Registrador Hernán Penagos y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

De igual manera, el registrador Penagos indicó que, iniciando la próxima semana, se congelarán los códigos fuente de estos sistemas de información, proceso que se hará en presencia de cada una de las organizaciones políticas, los auditores, los órganos de control y la observación nacional.

“Se va a expedir un código hash que se entregará a todas las organizaciones políticas y observadores para que el 8 de marzo, una vez inicie el preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, se inicien nuevamente esos softwares con los códigos fuente que no pueden haber sido vulnerados”, señaló.

Sobre esto último, explicó que se tendrán los mismos códigos hash que se entregarán el próximo lunes. “Lo anterior, garantiza la fiabilidad y seguridad de esos softwares”, manifestó.

Penagos ha dejado en claro que se tienen todas las medidas para evitar un posible fraude. Foto: El País

Por último, el funcionario informó que se tendrá una medida adicional de transparencia e integridad del proceso electoral: el código fuente será entregado en custodia al procurador general de la Nación.

De esta forma, el registrador busca dejar en claro que en los próximos comicios no se tendrá ninguna irregularidad y todo se desarrollará con la máxima transparencia posible.

Esta decisión se toma en medio de la polémica que hay por cuenta de que algunos sectores, incluyendo al propio presidente Gustavo Petro, hablan de posible fraude electoral.