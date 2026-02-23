POLÍTICA

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

El jefe del Ministerio Público se pronunció ‘ad portas’ de las elecciones legislativas y de consultas internas.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 4:34 p. m.
Gregorio Eljach y Hernán Penagos, procurador y registrador nacional, respectivamente.
Gregorio Eljach y Hernán Penagos, procurador y registrador nacional, respectivamente. Foto: SEMANA

Ante las advertencias de un posible fraude durante las próximas elecciones en el país, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, fue enfático en advertir que, luego de un seguimiento estricto y continuo al proceso electoral, no hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir, con carácter definitivo, que exista irregularidad alguna en lo que viene haciendo el registrador nacional”.

Así lo expresó el jefe del Ministerio Público durante un encuentro en Bogotá con el Consejo Gremial Nacional, que agrupa 34 gremios de la producción nacional, en el que socializó la estrategia Paz Electoral, que busca proteger la democracia, hacer elecciones limpias, tener gobernantes legítimos y ciudadanos libres.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA
Gregorio Eljach, procurador general de la nación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En la reunión, Eljach Pacheco señaló que el Ministerio Público, a través de dos procuradurías delegadas, una técnica y otra jurídica, ha hecho seguimiento permanente al calendario electoral desde su inicio, al tiempo que confirmó la presencia del ente de control en la jornada organizada por la Registraduría Nacional el próximo 25 de febrero, en la que se presentarán de manera detallada los componentes tecnológicos del proceso electoral.

El registrador nos ha convocado para presentarnos todo lo que viene haciendo en materia tecnológica, incluyendo el código fuente, el manejo de los algoritmos y toda la parte de transmisión electrónica de datos”, señaló.

Finalmente, resaltó el acompañamiento que la estrategia Paz Electoral ha recibido de los gremios de la producción, la Iglesia Católica, los personeros, los notarios, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Red PRO y las cámaras de comercio, entre otros sectores.

Registraduría responde a Petro

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a los trinos del presidente, Gustavo Petro, quien ha puesto en duda la transparencia del proceso electoral colombiano, cuya primera jornada tendrá lugar el 8 de marzo de 2026, en las elecciones legislativas y en las consultas internas.

El registrador Hernán Penagos le respondió a Petro por cuestionamientos de la jornada electoral.
El registrador Hernán Penagos le respondió a Petro por cuestionamientos de la jornada electoral. Foto: El País

El ente de control informó que cuenta con auditoría internacional a los software y sistemas de información de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados para estas elecciones de Congreso de la República, consulta de partidos, primera y eventual segunda vuelta presidencial, que están siendo verificados por el centro de asesoría y promoción electoral, Capel de amplia trayectoria en los procesos electorales para América Latina.

Esta iniciativa, que se viene ejecutando desde el inicio de este año, tiene como objeto garantizar la transparencia, la integridad técnica y la confianza en el proceso electoral para las elecciones del 8 de marzo y 31 de mayo de 2026. Su alcance es el de verificar y evaluar la eficiencia, eficacia y seguridad de los software de:

1. Software de jurados de votación.

2. Software de preconteo.

3. Software de escrutinio.

4. Software de consolidación y divulgación nacional.

El registrador nacional, Hernán Penagos señaló que el Capel ha estado en la gran mayoría de los procesos electorales del continente y su presencia en Colombia busca elevar los estándares de seguridad y calidad de los sistemas electorales.

“Queremos resaltar como Entidad, el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales que nos arrojen unos informes técnicos que se pondrán a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, indicó.

Qué es CAPEL

Es una institución con amplia experiencia regional en el fortalecimiento democrático y procesos electorales, lo que aporta rigor, independencia y perspectiva comparada al proceso. IIDH/Capel es el programa especializado creado en 1983 para fortalecer la democracia en América Latina. Brinda asesoría técnica electoral, promueve elecciones libres y transparentes, y actúa como secretaría de organismos electorales regionales como Uniore (Unión Interamericana de Organismos Electorales).

Según el presidente, lo que está solicitando es que se entregue el código completo a todos los partidos para que expertos, contratados por las colectividades, puedan hacer una auditoría tecnológica y así poder verificar que no hay intervención alguna de “la empresa privada” (Thomas Greg & Sons), que, según el mandatario, “son los verdaderos registradores de las elecciones”.

“No se trata de mostrar el código fuente, eso son fotos de parte del código, como hicieron la vez pasada. Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos, para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Las elecciones legislativas tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. Y también se elegirán los candidatos presidenciales en las denominadas consultas.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

