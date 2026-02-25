El registrador nacional, Hernán Penagos, respondió a los señalamientos que ha hecho el Gobierno de Gustavo Petro al proceso electoral de este domingo 8 de marzo. Penagos confirmó que todas las mesas y puestos de votación están garantizadas, gracias al traslado de algunos puntos que se ha dado por cuestiones climáticas y al acompañamiento de la Fuerzas Pública.

El presidente Petro cuestionó la forma en la que serán diligenciados los formularios E-14, ante lo que el registrador respondió que se tendrá un formulario E-14 por cada partido, coalición y organización política. Es decir, por ejemplo, en el caso del Senado, se contará con 16 documentos de ese tipo para cada uno de las asociaciones políticas que están en esa contienda.

Este miércoles la Registraduría presentó el código fuente, lo que permitirá que los software de preconteo, escrutinio y consolidación de datos sean revisados por personal técnico de cada sector político. La entidad convocó a los partidos y veedores de las elecciones para que estén presentes en la congelación de los códigos HASH que hacen parte de ese código fuente, para que estas puedan verificar que seguirá siendo el mismo antes y después de los comicios.

Penagos aclaró que el proceso del preconteo emite datos preliminares que se procesan a través de 28 centros de atención telefónica y enfatizó que este no tiene nada que ver con el escrutinio, que se ejecuta a partir de las actas E-14.

El software para llevar a cabo ese paso de la jornada electoral es suministrado por la firma Indra, es el mismo que se utilizó en las elecciones presidenciales y a Congreso de 2022 y está a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), instancia que puede realizar auditorías de la plataforma.

Jennifer Pedraza destapa más irregularidades en la San José: directivos habrían creado universidad fachada para lavar títulos

En relación con la marcación de los tarjetones, en cada mesa de votación estarán dispuestos lapiceros para que los ciudadanos puedan marcar su voto, bolígrafos que ya pasaron pruebas técnicas en presencia de veedores nacionales e internacionales. Además, quien así lo desee puede acercarse a votar con su propio esfero o marcador.

La jornada electoral contará con la publicación de las tres actas electorales, lo que permitirá a los testigos de los partidos, movimientos y coaliciones políticas contrastar la información. También habrá biometría facial y observación electoral de diferentes actores internacionales.