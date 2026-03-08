Registrador Hernán Penagos reportó intentos de ciberataques antes de la jornada electoral de este 8 de marzo: “A la infraestructura”

El registrador nacional del Estado civil, Hernán Penagos, confirmó que en las horas previas a la jornada electoral de este 8 de marzo se registraron múltiples intentos de ciberataques contra la infraestructura digital de la entidad.

Según explicó el funcionario, los sistemas de la Registraduría detectaron un volumen elevado de solicitudes de acceso desde direcciones IP externas.

Penagos señaló que entre el sábado 7 de marzo y la jornada electoral se contabilizaron cerca de 100 millones de intentos de ataques informáticos, con picos que alcanzaron los 300 millones de direcciones IP conectadas simultáneamente tratando de acceder a los servicios de la entidad.

“De ayer a hoy hemos tenido intentos de ciberataques en cantidades alarmantes. Ataques a la infraestructura de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cerca de 100 millones, con picos hasta de 300 millones de IPs. Es decir, como si existieran 300 millones de personas conectadas al mismo tiempo recibiendo o buscando los datos de la registraduría”, afirmó.

El registrador también informó que se detectaron intentos de suplantación de la página web institucional. De acuerdo con la entidad, hasta pocas horas antes del cierre de la jornada se habían identificado 30 direcciones IP que intentaron replicar o imitar el portal oficial.

"Dependemos de los tiempos de los jurados de votación (…) que cuenten con tranquilidad": registrador Hernán Penagos sobre el preconteo y escrutinio de los votos.

“Tenemos hoy, por ejemplo, hasta hace un par de horas, intentos de suplantación de la página de la registraduría en 30 oportunidades, es decir, 30 IPs suplantando. Y hemos tenido también 60 perfiles de Internet tratando de desnaturalizar la realidad de la registraduría”, indicó.

Penagos pidió a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para obtener información sobre el proceso electoral y la divulgación de resultados. Señaló que los datos del preconteo serán difundidos a través de la página de la Registraduría, la aplicación de elecciones 2026 y las cuentas institucionales en redes sociales.

“De manera pacífica y tranquila, los 41.200 mil personas convocadas para votar, de las cuales todo un porcentaje muy importante, seguramente cuando tendremos los datos finales, lo hicieron de manera libre y voluntaria, en el exterior desde el pasado lunes y aquí en Colombia el día de hoy. Debo destacar la civilidad de toda la ciudadanía colombiana”, señaló.