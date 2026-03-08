Transcurridos varios minutos después del cierre de las urnas en el país este domingo, 8 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó una alteración del orden público en un puesto de votación del corregimiento de Puerto Lozada, zona rural del municipio de La Macarena, Meta.

De acuerdo con la Registraduría, lo anterior ha impedido dar inicio al proceso de preconteo de votos.

En un video compartido por la Registraduría se observa a algunas personas en el suelo, buscando la manera de ser impactadas por algún proyectil.

“Se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta. Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos. Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral”, informó puntualmente la Registraduría a través de su cuenta en X.

#AEstaHora se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta.



Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos.



Otro reporte de la Registraduría da cuenta de una delicada situación en el puesto de votación de Corosalito, ubicado en el municipio de Chimá, Córdoba. De acuerdo con esa entidad, un grupo de personas amenaza con llevar a cabo una asonada en esa población.

“Se presenta una situación en el puesto de votación Corosalito, ubicado en el municipio de Chimá, Córdoba, donde personas que se identifican como testigos electorales, pero que no cuentan con la respectiva acreditación, amenazan con generar una asonada”, se indicó puntualmente desde la Registraduría.

Vale destacar que, una vez terminó la jornada electoral a las cuatro de la tarde de este domingo, 8 de marzo, el registrador Hernán Penagos afirmó que la jornada transcurrió “de forma tranquila y pacífica”.

El funcionario también destacó, entre varias cosas, que se presentaron pocas incidencias en cuanto a la reubicación de los puestos de votación en el país.