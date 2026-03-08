NACIÓN

Hostigamiento en puesto de votación de La Macarena impide iniciar preconteo; Registraduría alerta además riesgo de asonada en Córdoba

La Registraduría Nacional hizo el reporte.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 4:50 p. m.
Hostigamiento en Meta
Hostigamiento en Meta Foto: Registraduría

Transcurridos varios minutos después del cierre de las urnas en el país este domingo, 8 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó una alteración del orden público en un puesto de votación del corregimiento de Puerto Lozada, zona rural del municipio de La Macarena, Meta.

De acuerdo con la Registraduría, lo anterior ha impedido dar inicio al proceso de preconteo de votos.

En un video compartido por la Registraduría se observa a algunas personas en el suelo, buscando la manera de ser impactadas por algún proyectil.

Capturan a Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el Partido de la U

“Se presenta hostigamiento en el puesto de votación Puerto Lozada, ubicado en la zona rural del municipio de La Macarena, Meta. Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos. Las autoridades competentes en el territorio se encuentran atendiendo la situación para garantizar la seguridad y continuar con el desarrollo del proceso electoral”, informó puntualmente la Registraduría a través de su cuenta en X.

Nación

Registrador Hernán Penagos reportó intentos de ciberataques antes de la jornada electoral de este 8 de marzo: “A la infraestructura”

Bogotá

Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Posibilidad de precipitaciones en gran parte del país”

Gente

Reviven polémica confesión sobre primer trabajo que tuvo Amaranta Hank, candidata al Senado: “Falsificaba documentos”

Nación

¿A qué hora anuncian los resultados de las elecciones de Cámara y Senado 2026?

Nación

Capturan a Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el Partido de la U

Tecnología

¿Lo están grabando sin saberlo? Alertan sobre riesgos de privacidad con gafas inteligentes de Meta

Turismo

Así es el encantador destino apodado ‘puerta de entrada a la Sierra de La Macarena’, un paraíso natural para la aventura

Turismo

Puerto Concordia, un paraíso para descansar en medio de la naturaleza, a cuatro horas de Villavicencio

Otro reporte de la Registraduría da cuenta de una delicada situación en el puesto de votación de Corosalito, ubicado en el municipio de Chimá, Córdoba. De acuerdo con esa entidad, un grupo de personas amenaza con llevar a cabo una asonada en esa población.

“Se presenta una situación en el puesto de votación Corosalito, ubicado en el municipio de Chimá, Córdoba, donde personas que se identifican como testigos electorales, pero que no cuentan con la respectiva acreditación, amenazan con generar una asonada”, se indicó puntualmente desde la Registraduría.

De suspendido a expulsado: Centro Democrático sacó a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado con $20 millones en Leticia

Vale destacar que, una vez terminó la jornada electoral a las cuatro de la tarde de este domingo, 8 de marzo, el registrador Hernán Penagos afirmó que la jornada transcurrió “de forma tranquila y pacífica”.

El funcionario también destacó, entre varias cosas, que se presentaron pocas incidencias en cuanto a la reubicación de los puestos de votación en el país.

Más de Nación

El Debate

Registrador Hernán Penagos reportó intentos de ciberataques antes de la jornada electoral de este 8 de marzo: “A la infraestructura”

Accidente en Bogotá

Grave accidente de tránsito en medio de jornada electoral en Bogotá deja un motociclista muerto

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá: los barrios que se verán afectados del 9 al 13 de marzo de 2026

Lluvias y tormentas marcarán el país mientras aumentan las alertas por deslizamientos

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas 24 horas: “Posibilidad de precipitaciones en gran parte del país”

Amaranta Hank

Reviven polémica confesión sobre primer trabajo que tuvo Amaranta Hank, candidata al Senado: “Falsificaba documentos”

ELECCIONES 2026

¿A qué hora anuncian los resultados de las elecciones de Cámara y Senado 2026?

Freddy Camilo Gómez

Capturan a Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el Partido de la U

ELECCIONES 2026

Horarios de las votaciones hoy en Bogotá: ¿hasta qué hora se puede votar este domingo 8 de marzo en las elecciones legislativas?

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales.

Bogotá abre 100 vacantes para asesores comerciales con postulación virtual hasta el 9 de marzo: estos son los requisitos

Noticias Destacadas