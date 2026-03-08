NACIÓN

Capturan a Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el Partido de la U

La Fiscalía confirmó la captura de Camilo Gómez.

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 2:11 p. m.
Freddy Camilo Gómez fue capturado.
Madeleyne Pérez, directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación, anunció que fue capturado Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el Partido de la U.

De acuerdo con información del ente acusador, Gómez es señalado de articular la red de corrupción que facilitaba el contrabando para Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

“Sería uno de los articuladores de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago, alias el Viejo. Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la rama Judicial, para que a cambio de dinero permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”, dijo Pérez.

La directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía General de la Nación también indicó este domingo 8 de marzo que fueron capturados dos exintegrantes de la Policía Nacional que habrían colaborado con dicha red de corrupción.

“Por este mismo caso también se hace efectiva la orden de captura contra José Luis Olaya Caicedo y Edgar Eduardo Vaca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional”, destacó la funcionaria.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Foto: Foto Suministrada

En cuanto al expolicía Olaya Caicedo, la funcionaria de la Fiscalía indicó que este habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano para identificar y perfilar uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera, y luego vincularlos a la red de corrupción.

Caso Papá Pitufo: “Traslados de los investigadores alteran y dificultan gravemente la labor de la Fiscalía”; dura carta al director de la Policía

“Adicionalmente, estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados”, agregó.

Sobre el Vaca Sánchez, Pérez destacó que este, al parecer, tenía el rol de permitir la entrada directa de contrabando por los puertos de Barranquilla y Cartagena.

“Al parecer ubicaba a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le pasaran listados de contenedores que no debían ser registrados, ni aprehendidos”, señaló Pérez en rueda de prensa.

Por último, la funcionaria del ente acusador manifestó que el aspirante Gómez y los exintegrantes de la Policía Nacional serán presentados ante un juez de control de garantías.

“A quienes se les imputarán los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado”, advirtió Pérez.

