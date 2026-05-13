Policía se llevó sorpresa por lo que encontró en un furgón en Bogotá: hombre fue enviado a la cárcel y se encendieron las alarmas

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un hombre fue enviado a la cárcel después de que se le hallaran más de 230 kilogramos de anfo, los cuales estaba transportando en un vehículo de carga en la ciudad de Bogotá.

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El implicado fue identificado como Brian Steven Urrea Galindo, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en prisión por cuenta de una decisión de un juez penal de control de garantías.

Por medio de un comunicado, la institución explicó que esta persona fue capturada en situación de flagrancia en medio de un procedimiento realizado de manera conjunta con unidades de la Policía Nacional.

Todo ocurrió en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país, después de que las autoridades hallaran el material explosivo en un furgón.

Este es el momento en el que la Policía realizó el hallazgo. Foto: Fiscalía

De acuerdo con el reporte, el anfo estaba distribuido en cinco bultos que simulaban contener fertilizantes. Además, iba cubierto con láminas de madera y cajas con vasos plásticos.

“Los peritajes realizados sobre el hallazgo arrojaron que se trataba de nitrato de amonio, un explosivo de alto poder”, indicó la Fiscalía.

Ante lo que encontraron y teniendo en cuenta que Urrea Galindo era el conductor del automotor, fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de las autoridades competentes.

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Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, agravado.

Pese a la contundencia de lo que se encontró, el sujeto no aceptó los cargos, aunque fue enviado a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.

El hombre fue enviado a la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra. Foto: 123rf

Por último, la Fiscalía precisó que la investigación se adelanta para establecer el origen y la destinación del anfo, e identificar a otras personas que estarían involucradas en la desviación de este material explosivo.