Riña en cancha de tejo en Soacha terminó en tragedia: “Eso fue muy tenaz, la escena fue sangrienta”

Conmoción en el municipio de Soacha, Cundinamarca, luego de que una riña en una cancha de tejo dejara una persona muerta tras ser atacada con un machete. El hecho de sangre se registró el pasado sábado a eso de las 11 p. m., en la calle 48 Este con carrera 38, barrio Villa Esperanza.

La víctima mortal fue identificada como Javier Orlando León Trujillo, de 37 años, quien según algunos testigos fue atacado por al menos 10 personas que estaban departiendo en dicha cancha de tejo, ingiriendo bebidas alcohólicas.

Incrementan a $ 500 millones la recompensa contra alias Víctor Chala, señalado por el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda

Aseguran que, de un momento a otro, se generó un altercado por razones que, por el momento, se desconocen.

Gravemente herido, León fue llevado en una motocicleta al Hospital Cardiovascular en estado crítico, donde los médicos de turno no lograron salvarle la vida, debido a la gravedad de las heridas.

Una persona que reside en el sector de Villa Esperanza, entregó unas breves declaraciones al portal Q’ hubo Bogotá: “Eso fue muy tenaz, la escena fue sangrienta, no se sabe por qué fue que lo agredieron, pero nos enteramos que había muerto y que le iban a hacer las exequias”.

Desde el medio local citado anteriormente también se indicó que una persona, presunta responsable de la muerte del León, fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía.

Además, las autoridades revisan algunas cámaras de seguridad para identificar a otras personas que estarían involucradas en ese hecho.

Macabro hallazgo entre sábanas en un potrero: el violento crimen en Bosa que dejó 12 capturados

Vale recordar que este martes, 12 de mayo, se presentó otro hecho de sangre en el municipio de Soacha, en medio de un intento de robo a un carro de valores en las instalaciones de una estación de gasolina.

En ese hecho, tres personas, dos guardas de seguridad y uno de los señalados delincuentes, resultaron gravemente heridas.

Aseguran que los delincuentes llegaron al lugar con la intención de robarse al rededor de 90 millones de pesos, lo que desencadenó una balacera.