Procuraduría pide rechazar ‘muerte política’ de Gustavo Petro por inasistencias cuando era congresista

Luego de la fuerte tensión que se vivió nuevamente entre las altas cortes y el presidente Gustavo Petro, el Consejo de Estado realizó una audiencia pública para conocer los alegatos de conclusión del demandante, de la Procuraduría y de la defensa del presidente Gustavo Petro por la solicitud de pérdida de investidura en su contra por inasistencias cuando era congresistas.

La diligencia inició a las 8:00 de la mañana de este miércoles 13 de mayo y tras casi una hora de diligencia, la procuradora delegada para este caso, le pidió al magistrado Alberto Montaña, presidente de ese alto tribunal y ponente en este proceso que rechace la petición de ‘pérdida de investidura’ contra el hoy presidente.

La procuradora del caso explicó en la diligencia que las certificaciones e incapacidades médicas que presentó el entonces senador Petro, fueron expedidas por profesionales idóneos, fueron allegados oportunamente al expediente y no fueron tachas de falsas, lo que justificaría sus inasistencias.

Por eso la Procuraduría expresó: “Considera esta agencia del Ministerio Público que las ausencias del Congreso se encuentran debidamente justificadas, salvo una de ellas circunstancia que impide igualmente la configuración de la causal invocado”.

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Así mismo detalló que aunque se acreditaron algunos presupuestos objetivos dentro de este proceso, no es viable jurídicamente que se acumulen inasistencias de distintos periodos ordinarios de sesiones para estructurar la causal de inasistencia.

“Al no acreditarse la inasistencia injustificada a seis sesiones plenarias dentro de un mismo periodo de sesiones, resulta innecesario abordar el análisis del elemento subjetivo relacionado con la intención, voluntad o negligencia del congresista frente al eventual incumplimiento de sus deberes constitucionales.En consecuencia, la solicitud de pérdida de investidura carece de fundamento fáctico y jurídico suficiente para prosperar“, explicó la Procuraduría.

En los próximos días el magistrado Alberto Montaña volverá a agendas una nueva audiencia para tomar una decisión definitiva en el caso que busca la ‘muerte política’ del presidente. Esa decisión podría afectar próximas aspiraciones a cargos de elección popular.

Este proceso contra el mandatario avanzó en medio de las tensiones que se han generado en las últimas horas con el Ejecutivo y la Rama Judicial, después de que el Consejo de Estado suspendió el decreto que ordenó el traslado de 25 billones de pesos de fondos de pensiones privados a Colpensiones.