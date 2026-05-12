Nación

Las advertencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema a los señalamientos de Petro contra la Rama Judicial

Los magistrados Natalia Ángel Cabo y Mauricio Lenis se pronunciaron tras la tensión con el Consejo de Estado.

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Redacción Semana
12 de mayo de 2026 a las 10:06 a. m.
La magistrada Natalia Ángel Cabo, vicepresidente de la Corte Constitucional, y el magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema.
La magistrada Natalia Ángel Cabo, vicepresidente de la Corte Constitucional, y el magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema. Foto: Suministro

La magistrada Natalia Ángel Cabo, vicepresidente de la Corte Constitucional, y el magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, salieron a hacer duras advertencias sobre las consecuencias que podría dejar la arremetida que tuvo el presidente Gustavo Petro contra el Consejo de Estado, tras la suspensión del decreto que ordenaba el traslado de 25 billones de pesos de fondos de pensiones privados a Colpensiones.

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