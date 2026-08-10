Terremoto en Colombia | El colapso del Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira, “nos conectó con esa situación de 1999″

Pereira es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia. La ciudad está destruida y la gente tiene miedo de entrar a casa.

En diálogo con SEMANA, Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, dio cuenta de lo que acontece en la capital de Risaralda. “La situación en Pereira es crítica. Hasta el momento llevamos ya 60 personas fallecidas y con el paso del tiempo el número se incrementa, 62 edificaciones que colapsaron, 20 colapsaron completamente, las otras casi colapsan del todo. Y, bueno, y miles miles de familias damnificadas porque sus viviendas quedaron invivibles”, aseguró.

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“Todo ha sido caótico, todo a las carreras porque tenemos todavía 14 edificaciones donde posiblemente haya personas atrapadas aún con vida. Y entonces los esfuerzos se han estado concentrados en rescatar a las personas. De hecho teníamos 53 personas desde por la mañana, las teníamos en el cable en la góndola del megacable y hace apenas unos minutos logramos rescatarlas. Entonces nos ha tocado un despliegue operativo donde hemos sido insuficientes con el personal que tenemos. Afortunadamente ya viene apoyo de otras ciudades y pues eso nos va a permitir a nosotros atender con mayor eficiencia esta tragedia”, agregó el alcalde de Pereira.

Respecto a lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional Matecaña, de Pereira, donde las imágenes dan cuenta de cómo la estructura se desplomó, el alcalde dijo que, lamentablemente, producto de lo ocurrido hubo personas muertas. “El aeropuerto tuvo grandes afectaciones en su infraestructura. De hecho, tres personas lamentablemente fallecieron producto del colapso de esa infraestructura”, aseguró.

Estas son algunas de las imágenes de lo ocurrido en la terminal aérea:

“Se necesitan frazadas, alimentos, medicinas, lo que lo que lo pertinente frente a cada tragedia como estas. Pero viene lo otro que es, digamos, el gran desafío y es la reconstrucción de la ciudad, atender tantas familias que hoy se acostaron con su vivienda y amanecieron sin dónde pasar la noche”, agregó el alcalde de Pereira.

“Este terremoto nos llevó al pasado, nos conectó con esa lamentable situación de 1999 y pues eso genera pánico, genera angustia y pues es una de las dificultades que tenemos, las familias no quieren ir a sus casas porque pues sienten temor de una réplica y y pues si viven en edificaciones altas con mayor razón”, agregó.

De esta manera, el alcalde recordó la tragedia del Eje Cafetero, en 1999. Ocurrió el lunes 25 de enero de ese año a la 1:19 p.m. Su epicentro tuvo en el municipio de Córdoba, Quindío y cobró la vida de 1.185 personas.

“Vamos a habilitar varios albergues, especialmente en varios parques, para atender a aquellas personas que se quedaron sin casa y pues quienes quieran pernoctar esta noche allí pues serán atendidos. Pero hay un pánico colectivo. La gente tiene temor de una réplica porque, además, pues se ha anunciado que efectivamente eso a veces ocurre y pues en Venezuela ha ocurrido, por ejemplo. Entonces, fue tan fuerte el terremoto y afectó tanto la infraestructura de las viviendas de la ciudad que quien tenga habitación en un edificio, más allá del segundo piso, pues va a tener dificultades para tener tranquilidad y pues de la mano de Dios toca ir evaluando los daños materiales para que la ciudad se reconstruya va a tener que pasar lo que pasó después del terremoto de 1999 y es que el Gobierno Nacional debe llegar y apoyar los damnificados de este terremoto”, agregó el alcalde de Pereira.

“Fueron muchos los casos de personas que enviaban vía WhatsApp la ubicación y pedían el auxilio y pues a través de los organismos de socorro, de búsqueda y de rescate pues fueron rescatadas. Pero también y lamentablemente en medio de los escombros hemos encontrado personas muertas y esas labores continúan, eso no ha parado. En este momento tenemos sospecha de 15 edificaciones que colapsaron. Sospechamos que todavía podría haber personas vivas allí, pues tenemos que guardar la esperanza hasta el último minuto”, acentuó.