Magistrada Lombana pide a la Procuraduría rendir testimonio presencial contra el ministro Benedetti por llamarla “loca”

La magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, le pidió a la Procuraduría que adelante su testimonio de manera presencial en la investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por llamarla “loca, demente y delincuente”.

A través de una carta dirigida al procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, la magistrada Lombana le confirmó que “de manera atenta acuso recibido del oficio SDI n.º 1160 de la fecha, de igual forma renuncio a rendir testimonio por certificación jurada, por lo que solicito ser escuchada en declaración de manera presencial dentro proceso disciplinario de la referencia, a la mayor brevedad posible”.

Magistrada Cristina Lombana declarará en proceso contra el ministro Benedetti por llamarla “loca, demente”

Ese oficio n.º 93 salió firmado por la magistrada Cristina Lombana durante la tarde de este martes 12 de mayo. Ahora el procurador Sanjuán deberá tomar la decisión sobre la fecha y hora de citación a la togada para que declare en el proceso contra Benedetti.

En un principio el procurador delegado para la Sala de Instrucción dispuso de la “certificación jurada” para que Lombana entregará su testimonio en esta investigación a través de un cuestionario, pero con la renuncia a esa opción la magistrada tendrá que rendir su versión de manera presencial.

Esta investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, arrancó en noviembre del año pasado después de que llamó en medios de comunicación “loca, demente y delincuente” a la magistrada Lombana, mientras ella allanaba la mansión en la que vive junto a su familia en Puerto Colombia, Atlántico.

Cuatro meses después de ese bochornoso capítulo, la Procuraduría abrió una investigación formal contra Benedetti para determinar si ese capítulo que protagonizó acarrea alguna falta disciplinaria que deba ser sancionada.

La magistrada Cristina Lombana tenía en su poder cinco investigaciones contra el alto funcionario del Gobierno Petro, pero después de que la Comisión de Acusación le abrió una investigación disciplinaria por una queja del mismo ministro del Interior, la Sala de Instrucción la dejó por fuera de esos casos que pasaron al despacho del magistrado César Reyes.