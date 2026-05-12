Renovación del Parque Berrio alcanza el 37% de ejecución: imágenes de cómo va quedando el proyecto

El 23 de febrero de este año iniciaron las obras de remodelación del parque Berrío, luego de que durara casi 30 años sin ser intervenido. La Alcaldía anunció importante avance y, con él, detalles de los trabajos que se llevan a cabo en la capital antioqueña.

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La ciudad invirtió $6.500 millones para renovar integralmente este parque, uno de los más importantes para la cultura antioqueña y el turismo en el centro de Medellín. El lugar, reconocido históricamente por albergar importantes esculturas de Botero, enfrenta su adecuación más importante.

Por el momento, se adelanta la demolición parcial de la plazoleta y los andenes, así como el retiro de módulos comerciales, alcorques (espacios alrededor de los árboles), basureras e infraestructura de alumbrado público.

Además, se hace la excavación de brechas para instalar nuevas redes hidrosanitarias, fundamentales para el funcionamiento del espacio y la sostenibilidad de la intervención.

Así van las obras del Parque Berrío. Foto: Alcaldía de Medellín - API

“Aquí no solo estamos renovando el espacio físico, también estamos reconociendo las dinámicas sociales que históricamente han hecho presencia en este lugar”, declaró el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

Entre las principales intervenciones se encuentran:

Renovación de pisos y plazoletas

Mejoramiento de accesibilidad peatonal

Recuperación de zonas verdes

Conservación de árboles patrimoniales

Modernización del alumbrado público

Mejoras de seguridad y movilidad peatonal.

Componente social en las obras

Los trabajos de la Secretaría desean involucrar a venteros informales, loteros, tinteros y otros actores del sector. Así, buscando caracterizar e instalar mesas de diálogo, capacitación en convivencia y acceso a la oferta institucional.

En los últimos años, el sector enfrentó problemas relacionados con:

Deterioro urbano

Ventas informales

Inseguridad

Habitantes de calle

Congestión peatonal.

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El subdirector de Alianzas Público-Privadas de la Agencia APP, Javier Rodas Velásquez, reveló detalles de los trabajos.

“Esta remodelación continúa consolidándose como una intervención estratégica para recuperar y revitalizar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, mejorando sus condiciones urbanas, su entorno y la experiencia de quienes lo habitan y recorren diariamente”, confirmó Rodas Velásquez.

También habrá cambios en la estación del Metro

La intervención hace parte de un plan más amplio para recuperar varios puntos estratégicos del centro de Medellín. La administración ya anunció futuras fases que incluirán:

Renovación del entorno de Palacé

Intervención de Plaza Botero

Mejoramiento del entorno de la estación Parque Berrío del Metro

Obras en el parque Berrío. Foto: Alcaldía de Medellín - API

La intervención en el Parque Berrío hace parte de las acciones para recuperar y revitalizar espacios estratégicos del Centro de Medellín, por medio de entornos más ordenados, sostenibles y pensados para residentes, comerciantes y visitantes.