Las alcaldías de Sabaneta y Medellín, en alianza con el Banco Davivienda y empresas de los sectores público y privado, presentaron la tarde de este martes 12 de mayo el proyecto que se perfila como el nuevo referente para el arte y los conciertos en el departamento de Antioquia.

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Se trata del DaviArena, un recinto diseñado para eventos de gran formato con una capacidad máxima de 17.400 asistentes, equipado con tecnología de última generación para espectáculos masivos.

El complejo estará ubicado en jurisdicción de Sabaneta y su propósito central es la captación de giras internacionales, así como la promoción de los artistas locales.

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La revelación del proyecto se realizó directamente en el lugar de las obras y contó con la presencia de autoridades locales, directivos de Davivienda y el equipo administrativo de BeatHub.

Seguridad y desarrollo regional

Durante el acto, el alcalde de Sabaneta, Alder James Cruz Ocampo, destacó que los indicadores de seguridad del municipio fueron determinantes para la elección del sitio. Según el mandatario, la localidad suma más de tres años sin registrar homicidios, lo que ofrece un entorno controlado para el público.

Será un recinto para más de 17.000 espectadores. Foto: SEMANA

“Volcamos toda nuestra capacidad institucional para que el proyecto se hiciera realidad, gestionando logística, seguridad y salud”, afirmó.

Además, se informó sobre el fortalecimiento de obras viales para facilitar la movilidad y la formación de estudiantes locales para que puedan integrarse laboralmente al recinto. “Solo cuando trabajamos en equipo el sector público y privado haremos de Sabaneta y Colombia un lugar próspero y grande para el mundo”, subrayó.

Javier Suárez, presidente de Davivienda habló sobre cómo se ha desarrollado la obra. Foto: SEMANA

Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, resaltó la importancia de la colaboración con el Metro de Medellín y la Alcaldía de la capital para consolidar este espacio en el circuito musical del país.

Al respecto, Maritza Pérez, vicepresidenta de mercadeo de la entidad, definió al lugar como una sede para el disfrute de la cultura y el deporte.

Innovación y proyección económica

Eduardo Olea, CEO de BeatHub, aportó cifras sobre el mercado musical, señalando que la región antioqueña destaca por la producción de artistas de exportación. El diseño del DaviArena está a cargo de la firma HOK, enfocada en la acústica de precisión y el confort.

El interior contará con un sistema de 1.500 toneladas de agua helada para la climatización de los eventos, además de 14 bares, 20 restaurantes y una zona VIP. El recinto cumple estrictamente con la normativa sismorresistente colombiana e incluye 58 puestos diseñados para personas con movilidad reducida.

Así avanza la obra del DaviArena. Foto: SEMANA

Gabriel Sánchez, CSO de BeatHub Entretenimet, proyectó que en el primer año se realizarán cerca de 65 eventos, con una asistencia estimada de 600.000 personas, lo que podría generar ingresos cercanos a los 100 millones de dólares.

Finalmente, se confirmó que el artista antioqueño Juanes será el encargado de inaugurar el recinto el sábado 14 de noviembre de 2026, en lo que el cantante calificó como el concierto más importante de su trayectoria.