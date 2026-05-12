Ecopetrol redujo sus ingresos y utilidades: impuestos y dólar barato golpearon sus cuentas

Ecopetrol inició 2026 en medio de un entorno internacional desafiante, marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. En ese contexto, el Grupo reportó ingresos por 28,6 billones de pesos en el primer trimestre del año, lo que implica una caída de 8,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando había registrado 31,3 billones.

Pese a la disminución en los ingresos, la compañía logró un EBITDA de 13,5 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 1,5 % anual. Además, el margen EBITDA alcanzó 47 %, superior al 42,3 % registrado un año atrás, un nivel que la empresa destacó como comparable con sus mejores trimestres históricos.

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La utilidad neta, sin embargo, se redujo 7,7 %, al pasar de $ 3,1 billones en el primer trimestre de 2025 a $ 2,9 billones en igual periodo de 2026. Según la compañía, el resultado estuvo afectado por una menor tasa de cambio frente al dólar, menores volúmenes de venta y una mayor carga tributaria, especialmente por el impuesto al patrimonio y la sobretasa de renta.

Caída en la producción

En el frente operativo, la producción del Grupo se ubicó en 725.200 barriles equivalentes por día, una reducción de 2,7 % frente al primer trimestre de 2025. La caída estuvo explicada principalmente por una menor producción de gas y blancos (líquidos claros o livianos como GLP, propano, butano y condensados), asociada a la declinación natural de campos y a condiciones operativas en Guajira.

El segmento de refinación fue uno de los puntos más fuertes del trimestre. Las cargas a refinerías aumentaron 5,5 %, hasta 417.500 barriles diarios, impulsadas por Barrancabermeja y Cartagena. Esto permitió elevar la producción de productos valiosos y alcanzar un margen de refinación 60 % superior al de un año atrás.

Ecopetrol aseguró que mantendrá su disciplina de capital, el control de costos y la búsqueda de eficiencias para enfrentar un año marcado por la volatilidad de precios y los retos del abastecimiento energético.

13 trimestres a la baja

El resultado reportado por la petrolera estatal implica que van 13 trimestres en los que la petrolera está teniendo bajonazos.

La exportación de crudos, por ejemplo, tuvo una disminución de 7,7 %, lo que implica que fueron se redujeron 32,3 mil barriles por día. El incremento en las cargas a refinerías sería la explicación de ese resultado, señala el informe de Ecopetrol.

Se registra también una disminución del 2,3 % (-7,3 mil barriles por día) en la venta de combustibles, lo que estaría explicado por menores ventas de diésel y gasolina, asociados a una reducción en la demanda del mercado y a la ausencia de requerimientos para generación térmica en el primer trimestre de 2026.

Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de Ecopetrol Foto: Ecopetrol / Youtube

¿Cómo va Sirius, la esperanza con el gas?

Uno de los proyectos con los que Ecopetrol ha hecho bombo es el llamado pozo Sirius. De este, el informe de resultados afirma que “Petrobras avanza de manera significativa en el proceso de Consulta Previa para la línea de flujo submarina, que involucra a 120 comunidades certificadas”.

Así, la expectativa es que esta fase que se desarrolla en la actualidad concluya con el cierre de los acuerdos en el cuarto trimestre de 2026. Acto seguido, seguirá la radicación del Estudio de Impacto Ambiental, lo que se hará en el primer trimestre de 2027.