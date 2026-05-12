Renuncia Juan Gonzalo Castaño a la junta de Ecopetrol. Lo puso Petro, pero luego lo quería sacar

Finalmente se dio. Juan Gonzalo Castaño, integrante de la junta directiva de Ecopetrol, presentó su renuncia al cargo, en medio de los rumores que indicaban que el Gobierno estaría pensando en promover la realización de una asamblea extraordinaria para presionar su salida.

Juan Gonzalo Castaño, integrante de la junta de Ecopetrol, presentó su renuncia. Foto: Ecopetrol / Web

Al equipo directivo de la petrolera estatal llegó por recomendación del Gobierno de Gustavo Petro, pero, como ingeniero de petróleos, se fue apartando de posiciones en el Ejecutivo y terminó siendo criticado por el mandatario, quien en varios consejos de ministros venía hablando de la necesidad de cambiar la junta de Ecopetrol.

Inclusive, Petro mencionaba que se sentía traicionado. Por ello, de antemano se sabía que se estaba refiriendo a Castaño, quien se salió del redil, pues los demás miembros de la junta que han sido puestos por el Gobierno, “le copian en todo”, según dijo a este medio una fuente cercana.

La presión que se venía ejerciendo sobre Castaño parece que dio resultado, pues sale a relucir la carta de renuncia del integrante del equipo directivo, quien había entrado apenas en febrero de este año, como miembro no independiente.

Integrantes de la junta de Ecopetrol, varios de los alineados con el Gobierno Foto: Ecopetrol / pagina web

A Castaño le sobra preparación para el cargo que ocupaba. Además de ser ingeniero de petróleos formado en Moscú (Rusia), tiene un Master of Science en Ingeniería de la Academia Estatal del Petróleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú (Rusia) y Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes.

En la información sobre su renuncia se argumenta que se va por motivos personales y profesionales y que su salida se producirá tan pronto concluya la reunión de la junta, este mismo martes 12 de mayo.

Sin embargo, se ha salido a relucir que al presidente Petro no le habría gustado que Castaño votara en contra de la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol, cuando se cuestionaba el papel de la junta, que era la que debía decidir para que se hiciera a un lado en medio de la imputación de cargos en su contra (de Roa).

Asamblea extraordinaria de Ecopetrol 2026 Foto: Transmisión Youtube

A Castaño también se le conoce por haber elaborado el informe sobre fracking que el mismo gobierno utilizó para tomar partido en relación con el famoso negocio de Ecopetrol en la cuenca del Permian, uno de las que más rendimiento genera para la petrolera estatal colombiana.

Posterior a ello, cuando ya estaba más arraigado en su puesto, Castaño abría empezado a tomar sus propias decisiones, más basado en lo técnico que en la línea afín al Gobierno con los hidrocarburos.

¿Y ahora cómo queda la junta?

De acuerdo con la información de Ecopetrol, “la Junta Directiva seguirá conformada por sus demás integrantes, conservando el quórum requerido para deliberar y las mayorías para decidir de acuerdo con la normativa aplicable".

En el documento, sin embargo, hay un agradecimiento a Juan Gonzalo Castaño Valderrama, por su gestión.