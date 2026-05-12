El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que en lo corrido del año se han registrado más de 400 ataques con explosivos en el país por parte de los grupos criminales.

Explicó el ministro que varios de estos casos han sido ejecutados con drones que han sido manipulados con el propósito de causar mayores daños contra la población y la Fuerza Pública.

“En el 2026 se han registrado más de 400 ataques con explosivos, empleando drones, ataques que no solamente han afectado a las comunidades, sino que también han afectado a nuestros hombres y mujeres”, explicó el ministro Sánchez.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó balance de ataques con explosivos en Colombia. Foto: Presidencia

Agregó que allí se ha evidenciado el uso de explosivos convencionales. “Estos ataques han estado concentrados en regiones del país con alta injerencia criminal, donde se dedican al narcotráfico, minería ilegal, extorsiones, contrabando, entre otros delitos”, añadió el ministro de Defensa.

“El uso de drones posiblemente se enmarca en un crecimiento exponencial del mercado de drones en Colombia. Este mercado alcanzó en 2025 un valor de 34 millones de dólares y con estimaciones de crecimiento del 37 % para 2035″, añadió.

Las cifras las entregó el ministro en medio del lanzamiento de un proyecto que busca combatir la corrupción en el país.