Se reporta ataque de las disidencias de las Farc a la subestación de la Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí

En las horas de la mañana del sábado 9 de mayo de 2026, autoridades del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, reportan ataques con explosivos contra la subestación de Policía. Las primeras informaciones señalan a las disidencias de las Farc como los autores materiales del hecho.

Actualmente, los organismos de respuesta realizan las primeras labores de verificación para retomar el control de la zona y cuantificar los daños que se han producido contra la infraestructura de la estación.

Junto a esto, los primeros reportes indican que no se presentarían ciudadanos u oficiales lastimados por las explosiones que se han producido en el sector y que mantienen a la población en alerta.

#ATENCIÓN📍Nuevo #ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, zona rural de #Jamundí, sur del# Valle.

A esta hora, autoridades activaron plan de defensa. pic.twitter.com/oLKbCFdyFj — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) May 9, 2026

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