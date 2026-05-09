Nación

Se reporta ataque de las disidencias de las Farc a la subestación de la Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí

Unidades de las fuerzas de seguridad responden a los ataques.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

9 de mayo de 2026 a las 11:11 a. m.
Disidencias de las Farc atacaron la subestación de la Policía del corregimiento de Potrerito.
Disidencias de las Farc atacaron la subestación de la Policía del corregimiento de Potrerito. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

En las horas de la mañana del sábado 9 de mayo de 2026, autoridades del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, reportan ataques con explosivos contra la subestación de Policía. Las primeras informaciones señalan a las disidencias de las Farc como los autores materiales del hecho.

Actualmente, los organismos de respuesta realizan las primeras labores de verificación para retomar el control de la zona y cuantificar los daños que se han producido contra la infraestructura de la estación.

Junto a esto, los primeros reportes indican que no se presentarían ciudadanos u oficiales lastimados por las explosiones que se han producido en el sector y que mantienen a la población en alerta.

Noticia en desarrollo…