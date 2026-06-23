Así fue el robo de $1.500 millones de un banco en Caloto, Cauca: las imágenes son impactantes

Un equipo de la Policía Nacional adelanta las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del millonario robo en una sede del banco BBVA en el municipio de Caloto, en el Cauca.

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Lo que se ha conocido en imágenes es la magnitud del hueco que realizaron los delincuentes para poder ingresar y llevarse la suma de 1.526 millones de pesos en efectivo.

El dinero fue extraído de las bóvedas del banco. Foto: Ejército Nacional

De acuerdo con la información que se ha conocido, este hurto fue milimétricamente planeado, pues lograron su cometido sin levantar sospechas de la ciudadanía y tampoco de las autoridades, quienes hacen rondas constantes en la zona.

Los criminales lograron ingresar a la bóveda de la entidad bancaria por medio de una vivienda aledaña desde donde realizaron un impresionante hueco para ingresar.

Delincuentes realizaron impresionante hueco para ingresar al banco. Foto: Suministrada a SEMANA.

Lo que es clave para los investigadores judiciales son las cámaras de seguridad de la zona que están siendo analizadas con el fin de poder determinar cómo fue que los responsables ingresaron y salieron del lugar.

En medio de este robo de película, no fueron activadas las alarmas de la entidad bancaria y tampoco la Policía Nacional fue alertada para que hubiera una reacción y dar con los responsables. Lo que se presume que es una banda delincuencial ingresó a las cajas fuertes y otras zonas de mucha seguridad del banco, por lo que también investigan a los trabajadores de la entidad con el fin de esclarecer si hubo o no su participación.

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Lo que más ha llamado la atención es que el hurto sucedió a menos de tres cuadras de una estación de la Policía en Caloto, Cauca.

Al mismo tiempo, desde la Policía Nacional hicieron un llamado a la ciudadanía con el fin de que puedan entregar detalles que permitan esclarecer este caso que ha causado asombro entre los residentes de este municipio caucano, donde hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc.