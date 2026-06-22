Alcaldía de Cali despliega operativo de limpieza y recuperación tras disturbios por triunfo de Abelardo De La Espriella

Este lunes, 22 de junio, la alcaldía de Cali, dio a conocer que está adelantando un operativo con el fin de recuperar y limpiar distintos puntos de la ciudad que terminaron afectados en medio de los fuertes disturbios que se registraron durante la noche de este domingo, 21 de junio, tras el triunfo presidencial de Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con la información que se ha conocido, las labores se concentran en estaciones del sistema MIO, espacios públicos y corredores viales estratégicos con el propósito de restablecer la normalidad y garantizar la continuidad de los servicios.

Limpian calles que se vieron afectadas por los desmanes. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las acciones son lideradas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en coordinación con personal de Metrocali, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Y es que los equipos se desplazaron desde las primeras horas del día a la avenida Simón Bolívar, la estación Villa del Sur y otros sectores que se vieron con graves afectaciones.

Según informó el director técnico encargado de la UAESP, Daniel Montoya, desde la madrugada fueron desplegados equipos operativos y personal de las empresas prestadoras del servicio de aseo para intervenir las zonas afectadas.

Lo que buscan es poder recuperar el espacio público y restablecer las condiciones adecuadas para la movilidad de los ciudadanos.

Entre los lugares intervenidos se encuentran la Loma de la Cruz, el Puente de la Luna, el sector del Monumento a la Resistencia y cuatro estaciones del sistema de transporte masivo ubicadas sobre la avenida Simón Bolívar, entre ellas Villa del Sur y República de Israel.

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Las autoridades también adelantan un inventario de los bienes públicos que resultaron afectados durante las protestas para determinar la magnitud de los daños y establecer las acciones necesarias para su reparación.

En la estación Villa del Sur, una de las más impactadas, se hicieron trabajos de limpieza para retirar los grafitis que habían sido plasmados durante las manifestaciones.

Desde la administración distrital señalaron que estas labores buscan permitir que “la normalidad retorne completamente” en la ciudad y que la prestación de los servicios públicos y de transporte continúe sin mayores afectaciones para los ciudadanos.

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Mientras avanzan las intervenciones, las autoridades mantienen el monitoreo de los sectores que registraron mayores concentraciones de manifestantes para evitar nuevos daños a la infraestructura pública.