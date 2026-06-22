Así es el primer hotel cápsula de Cali: cuánto vale una noche y cómo llegar desde Bogotá

La oferta de hospedaje en la ciudad de Cali sigue creciendo con propuestas convencionales. Una de las más recientes es la llegada del primer hotel cápsula, un concepto inspirado en modelos de alojamiento populares en países como Japón y que busca ofrecer una alternativa económica, práctica y diferente para viajeros que necesitan un lugar cómodo para descansar.

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El lugar, llamado El Peñón House, está ubicado en el barrio San Fernando, una zona estratégica de la capital vallecaucana por su cercanía a lugares emblemáticos como el Estadio Pascual Guerrero, el parque del Perro y varios puntos gastronómicos y culturales que reciben frecuentemente visitas tanto de turistas como de locales.

A diferencia de los hoteles tradicionales, este espacio ofrece cápsulas individuales diseñadas para maximizar el uso del espacio sin sacrificar la comodidad.

Así es el nuevo hotel cápsula en Cali. Foto: El Peñon House.

Cada módulo cuenta con cama, iluminación, conexión eléctrica, cortinas para mayor privacidad y acceso a áreas comunes compartidas. La propuesta está dirigida principalmente a viajeros solitarios, mochileros, estudiantes y personas que buscan minimizar gastos durante el viaje.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el precio, pues según información compartida por el establecimiento, una noche puede costar entre 50.000 pesos colombianos, una cifra competitiva frente a otras alternativas de hospedaje disponibles en la ciudad.

Este hotel también cuenta con habitaciones para parejas. Foto: El Peñon House.

El valor puede variar dependiendo de la temporada, la disponibilidad y el tipo de servicio adicional que solicite cada huésped.

Además del ahorro económico, el hotel busca ofrecer una experiencia moderna y funcional. Sus instalaciones incluyen zonas comunes para el descanso, espacios de trabajo y áreas pensadas para que los huéspedes puedan interactuar, ya sean del mismo país o extranjeros.

¿Cómo son los cubículos en el nuevo hotel cápsula de Cali? Foto: El Peñon House.

Para las personas que viajan desde Bogotá, llegar al hotel resulta bastante sencillo. La opción más rápida es tomar un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que está ubicado entre Palmira y Cali.

Desde allí, el recorrido por carretera hasta el sector de San Fernando toma alrededor de 40 minutos, dependiendo del tráfico.

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Otra opción es hacer el trayecto por carretera. El viaje en bus desde Bogotá hasta Cali puede tardar entre nueve y doce horas, según la ruta y las condiciones de movilidad.

Una vez en la ciudad, diferentes servicios de transporte público y plataformas digitales permiten llegar fácilmente al alojamiento.