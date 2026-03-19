El Valle del Cauca es un destino que vibra con su cultura, encantos naturales y la alegría de su gente. Cali, su capital, es famosa por su ambiente festivo y por ser referente mundial de la salsa.

Este departamento cuenta con una gran diversidad de paisajes que van desde cañaduzales y montañas hasta el acceso al Pacífico a través de Buenaventura, una zona ideal para quienes buscan conexión real con paisajes exuberantes y experiencias diferentes.

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También es un destino perfecto para disfrutar de la gastronomía, la tradición y el descanso y algunos de sus municipios son perfectos para este plan. Uno de ellos hace parte de la iniciativa “Pueblos que enamoran” del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional del Turismo (Fontur), la cual busca visibilizar los destinos que tienen características especiales y únicas pero que no han sido protagonistas en la agenda turística nacional.

Se trata de Ginebra, un destino donde ‘el amor se expresa en la mesa’. Según información de la Gobernación del Valle, este es uno de los municipios más ricos en gastronomía.

El sancocho de gallina es uno de los platos típicos de Ginebra en el Valle del Cauca y se cocina en fogón de leña.

Es un destino que es sinónimo de arroz atollado y de tostadas de plátano, pero sobre todo de sancocho de gallina, una delicia gastronómica que se creó a raíz de una fusión cultural entre españoles, indígenas y africanos, dando origen a una variedad de preparaciones que cambian dependiendo de la región. En Ginebra, su preparación es particular y se caracteriza por su sazón ahumado, gracias a que se cocina en fogón de leña.

Hogar de la música andina

Este municipio, además de ser una joya culinaria, es reconocido por ser la casa de Benigno Núñez, más conocido como el “Mono Núñez”, un compositor, intérprete y amante de la bandola, instrumento de cuerda esencial dentro de la música andina colombiana.

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Este artista fue uno de los referentes más importantes para el folclor andino y en su honor en Ginebra se celebra cada año el Festival de Música Andina Colombiana “Mono Núñez”, un espacio cultural imperdible que se consolida como uno de los atractivos de este destino. Los viajeros tienen la posibilidad de alojarse en casas que conservan arquitecturas similares a aquella en la que creció el artista.

Monumento a La Bandola en Ginebra, Valle. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Ginebra Valle Del Cauca / API

Se dice que este pueblo vallecaucano se caracteriza por su gente cálida y es el destino ideal para los amantes de la música, la historia, y “la buena cuchara”.

De acuerdo con información de Fontur, algunos de los atractivos para visitar en este lugar son la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, los monumentos a la bandola y la plazoleta del Mono Núñez, atractivos culturales que se encuentran alrededor del parque en donde se resalta la belleza arquitectónica y colonial del municipio.

También está el Puente de piedra, en donde se encuentra una caída de agua de ocho metros entre dos peñascos y es un espacio ideal para realizar avistamiento de aves.