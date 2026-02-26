Turismo

Así es el municipio en donde crece una planta que se usaba para atraer el amor; un destino que cautiva en el Valle del Cauca

Este encantador lugar se encuentra a una hora de Cali, capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
26 de febrero de 2026, 2:38 p. m.
Este es uno de los destinos para visitar en el Valle del Cauca.
Este es uno de los destinos para visitar en el Valle del Cauca. Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

Visitar el Valle del Cauca es vivir una experiencia diferente en la que se combina su alegría con su riqueza natural y gastronómica, donde se pueden probar platos tradicionales como el sancocho de gallina, el pandebono y el champús, que reflejan la diversidad cultural del Pacífico y el suroccidente colombiano.

Es un territorio que destaca por sus paisajes variados que van desde las playas del Pacífico en Buenaventura hasta el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que ofrece montañas, ríos y senderos ideales para el ecoturismo.

Estos son los encantos del municipio más antiguo del Valle del Cauca, un destino con gran diversidad natural muy cerca de Cali

Este departamento, que alberga 42 municipios, es una buena elección a la hora de pensar en un destino para pasar unos días de vacaciones. Uno de esos destinos tiene algo muy particular y es que en sus tierras crece una planta que facilita el enamoramiento.

Sus habitantes aseguran que allá florece el amor y por eso a este lugar le llaman la tierra del quereme, una planta milenaria que hace centenares de años era utilizada por los indígenas de la zona para distintos fines, entre ellos, el poder de enamoramiento. Información de la Gobernación del Valle indica que a este municipio también se le conoce como la ‘tierra de la piña’.

Turismo

El municipio caldense de clima cálido, para disfrutar de balnearios y vivir la cultura cafetera, a 45 minutos de Manizales

Turismo

El municipio del noreste antioqueño que apuesta por su legado ferroviario como atractivo turístico imperdible

Turismo

Entre fachadas coloridas y cafetales infinitos: el tesoro oculto de Caldas para visitar a solo 21 kilómetros de Manizales

Turismo

El destino del Meta perfecto para acampar, hacer paseos en lancha y apreciar bellos atardeceres

Turismo

El paraíso centroamericano ideal para desconectarse y descansar en agradables entornos naturales

Turismo

Este es uno de los pueblos más antiguos de Boyacá; tiene más de 480 años de historia y una gran riqueza arquitectónica

Turismo

Bogotá y Valle del Cauca firman alianza para fortalecer a Colombia como un multidestino internacional

Turismo

El pequeño pueblo boyacense que conserva su estilo colonial y es ideal para el ecoturismo, a media hora de Tunja

Turismo

A dos horas de Bogotá, así es el ‘pueblo alemán’ de Cundinamarca, un destino ideal para el ecoturismo

Contenido en colaboración

Lo mejor del Tolima en un solo lugar. Descubra las maravillas del Parque Caiké

Cultivo de piña
A Dagua, Valle del Cauca, se le conoce como la tierra de la piña. Foto: Getty Images

Oferta natural

Este es un destino en el que los viajeros se encuentran con escenarios en los que sus montañas, ríos y cascadas seducen con su belleza y permiten disfrutar de una temperatura agradable que promedia los 23 grados centígrados.

Allí los turistas disfrutan de tardes calurosas en las que se goza de un ambiente tranquilo. De acuerdo con la Gobernación, en este destino adultos y niños se embarcan en grandes neumáticos para conquistar la corriente de sus ríos y disfrutar de la tranquilidad de sus charcos.

Tres municipios para vivir la cultura cafetera en el Valle del Cauca; son mágicos e ideales para el ecoturismo

Dagua tiene varios corregimientos que son muy turísticos, como es el caso de Borrero Ayerbe, El Queremal y El Carmen, en donde los viajeros se encuentran con una amplia infraestructura en la que destacan sus hoteles perfectos para pasar días de descanso en medio de escenarios verdes y tranquilos.

Reunión de empresarios del turismo con la alcaldesa de Dagua y autoridades, para lanzar estrategias de turismo en esta zona del Valle del Cauca. Foto Jorge Orozco / El País.
Dagua es un buen destino para el ecoturismo. Foto: Jorge Orozco

Este destino es considerado un paraíso natural perfecto para los aventureros que quieren explorar las sorpresas de la Cordillera Occidental de los Andes. En cuanto a gastronomía, es el lugar perfecto para disfrutar de la fruta dorada en forma de postre y helado o simplemente al natural.

Este poblado goza de una posición geográfica privilegiada debido a que está localizado casi en la mitad del camino entre la capital vallecaucana y el puerto de Buenaventura, convirtiéndose en una parada estratégica. Sin duda, una buena opción para visitar.

Más de Turismo

Cultivo de café

El municipio caldense de clima cálido, para disfrutar de balnearios y vivir la cultura cafetera, a 45 minutos de Manizales

Cisneros, Antioquia

El municipio del noreste antioqueño que apuesta por su legado ferroviario como atractivo turístico imperdible

Neira, Caldas

Entre fachadas coloridas y cafetales infinitos: el tesoro oculto de Caldas para visitar a solo 21 kilómetros de Manizales

Mapiripán, Meta

El destino del Meta perfecto para acampar, hacer paseos en lancha y apreciar bellos atardeceres

Turismo en Costa Rica

El paraíso centroamericano ideal para desconectarse y descansar en agradables entornos naturales

tenza, Boyacá

Este es uno de los pueblos más antiguos de Boyacá; tiene más de 480 años de historia y una gran riqueza arquitectónica

Ángela Garzón Caicedo, directora general del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, y Miyerlandi Torres Agredo, secretaria de Turismo del Valle del Cauca.

Bogotá y Valle del Cauca firman alianza para fortalecer a Colombia como un multidestino internacional

Snorkel

Tips prácticos para disfrutar actividades acuáticas en sus próximas vacaciones

Cucaita, Boyacá

El pequeño pueblo boyacense que conserva su estilo colonial y es ideal para el ecoturismo, a media hora de Tunja

Noticias Destacadas