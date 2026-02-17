Tres municipios para vivir la cultura cafetera en el Valle del Cauca; son mágicos e ideales para el ecoturismo

Diferentes regiones del país se caracterizan por su actividad cafetera, la cual aporta no solo a las economías de los municipios, sino que se constituyen en atractivos turísticos que vale la pena conocer.

El departamento del Valle es uno de esos territorios con varios municipios cafeteros, algunos de los cuales son parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco como patrimonio de la humanidad.

En la lista se incluyen, por ejemplo, Sevilla, Caicedonia y Alcalá, que destacan por la producción de café de alta calidad. La caficultura en esta zona del país conserva ecosistemas andinos y fomenta el turismo rural, atrayendo visitantes interesados en conocer el proceso del café y en disfrutar de los paisajes montañosos y otros encantos naturales que brindan estos destinos. Esta es la oferta de los mencionados lugares.

Sevilla es uno de los municipios para visitar en el Valle del Cauca. Foto: Cortesía - Gobernación del Valle del Cauca

Capital cafetera de Colombia

A Sevilla se le conoce como la ‘capital cafetera de Colombia’. Este municipio está ubicado a una altura superior a los 1.600 metros sobre el nivel del mar, ofrece una temperatura de 20 grados centígrados y cuenta con diversos pisos térmicos.

En este destino vallecaucano, los visitantes pueden disfrutar de múltiples actividades, como realizar recorridos por fincas cafeteras para aprender sobre el cultivo y transformación del grano o movilizarse en los tradicionales willys, vehículos emblemáticos de la cultura cafetera.

Este municipio tiene una variada oferta de atractivos, como la plaza de La Concordia, el templo gótico de San Luis Gonzaga, sus casas de estilo colonial y varios miradores que permiten apreciar el paisaje montañoso. Allí se realizan las fiestas patronales durante el mes de mayo, una celebración que reúne a la comunidad y a los visitantes en torno a sus tradiciones.

Ciudad centinela

Otro de los destinos cafeteros imperdibles en el Valle del Cauca es Caicedonia, que les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 16 grados centígrados, y quienes conocen a esta población indican que es un lugar tranquilo y perfecto para tomar un café en el parque principal o para admirar su arquitectura.

Panorámica de Caicedonia, Valle del Cauca. Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldía de Caicedonia

Este pueblo tiene varias iglesias y en sus alrededores se encuentran diversos lagos de pesca deportiva donde los amantes de esta actividad tienen la posibilidad de practicarla y disfrutar de espacios de esparcimiento y recreación.

Uno de los atractivos en este lugar es el río Barragán, que destaca por sus aguas cristalinas y se consolida como límite natural con el Quindío, permitiendo a los turistas disfrutar de un paseo a caballo mientras se disfruta y admira el lindo paisaje.

Paraíso primoroso del Valle

Otro lugar cafetero es Alcalá, al que se le conoce como ‘paraíso primoroso del Valle’ y también como la “Villa del Samán”, apelativo que se debe a la gran cantidad de árboles de esta especie que hay en el lugar. Es un destino ubicado a unos 220 kilómetros de Cali, capital del departamento.

De acuerdo con el portal Rutas del Paisaje Cultural Cafetero, este destino está rodeado por pequeños afluentes y uno de los principales es el imponente río La Vieja. Se dice que es un destino ideal para quienes buscan actividades de turismo de aventura, recreación y contacto con la naturaleza, incluyendo planes como acampar a orillas de este importante afluente.