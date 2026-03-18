Así es uno de los ríos más puros y hermosos del Valle del Cauca: ¿cómo llegar y qué hacer en este paraíso natural?

Gracias a su geografía diversa que se extiende desde las cálidas costas del Pacífico hasta las imponentes montañas de la Cordillera Occidental, el Valle del Cauca es un destino que goza de escenarios perfectos para vivir experiencias únicas.

Este territorio, rodeado por otros departamentos como Risaralda, Chocó, Cauca, Quindío y Tolima, invita a descubrir una riqueza cultural y natural que sorprende en cada rincón, siendo uno de sus destinos imprescindibles la ciudad de Buenaventura.

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Muy cerca a este lugar, se encuentra Agua Clara, uno de los ríos más puros y hermosos del Valle del Cauca, capaz de enamorar a todo el que lo visita con sus aguas cristalinas color verde esmeralda.

Este paraíso natural, situado en medio de la selva del pacifico, es un lugar lleno de vida que se caracteriza por su belleza inigualable, ideal para quienes buscan conectarse con el entorno y descansar en medio de exuberante vegetación.

Este paraíso natural, enclavado en plena selva del Pacífico, es un destino vibrante y lleno de vida que deslumbra por su belleza incomparable. Un lugar perfecto para quienes desean desconectarse de la rutina, descansar y reconectarse con la naturaleza en medio de una exuberante vegetación.

¿Cómo llegar a Agua Clara?

Esta joya natural del Valle del Cauca se encuentra a aproximadamente dos horas de Buenaventura, por lo que este municipio es el principal punto de acceso para llegar al destino.

La forma más práctica y rápida para visitar Agua Clara es tomar un bus desde Cali hasta Buenaventura, en un trayecto que tiene una duración aproximada de dos horas y media, según indica la agencia de viajes Baquianos.

Una vez en Buenaventura, es necesario tomar un jeep desde la terminal para llegar a este hermoso río. Para quienes lo visitan por primera vez, se recomienda contratar un guía local que los acompañe y facilite el acceso hasta el destino, garantizando una experiencia más segura y enriquecedora.

¿Qué hacer en Agua Clara?

En este paraíso escondido en el Valle del Cauca es posible disfrutar de diversas actividades acuáticas y de ecoturismo. Entre ellas se destaca el careteo en las zonas más profundas del río, una experiencia que permite admirar de cerca la sorprendente riqueza de su flora y fauna acuática.

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También se pueden practicar clavados y escalar rocas, actividades que añaden un toque de aventura a su visita. Por otro lado, gracias al caudal del río, se puede recorrer el cañón que lo rodea en algunos tramos mientras se perciben los sonidos de la selva.

Por último, hacer senderismo a lo largo del río es otra actividad imperdible, relajante y reconfortante, donde la belleza del paisaje, el canto de las aves y el sonido del agua generan una sensación de bienestar y conexión profunda con la naturaleza.