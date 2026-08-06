A solo 30 minutos de Santa Marta: la paradisíaca playa de arena blanca y aguas cristalinas ideal para desconectarse

Santa Marta es uno de los destinos más apetecidos por los turistas en Colombia gracias a la combinación de playas paradisíacas, riqueza histórica y una amplia oferta de naturaleza.

Muy cerca de Santa Marta, el paraíso ecológico rodeado de cascadas, cafetales y todo tipo de aves

La oferta que les brinda a los viajeros entre el mar Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta les permite disfrutar de paisajes únicos, además de acceder a atractivos como el Parque Nacional Natural Tayrona, Minca, Taganga y la Ciudad Perdida, que ofrecen experiencias de ecoturismo, aventura y descanso, ideales para pasar unos días de vacaciones.

Además de sus atractivos naturales, la Heroica destaca por su clima cálido durante gran parte del año, su rica gastronomía basada en pescados y mariscos, y su importancia histórica como la ciudad más antigua de Colombia.

Los encantos de Bahía Concha

Muy cerca de la ciudad, a unos 30 minutos, está una de las playas ideales para disfrutar del mar y vivir experiencias únicas en medio de un ambiente tranquilo, naturaleza y peces de colores.

Paisaje de Bahía Concha en Santa Marta Foto: Captura de pantalla YouTube / VIAJANDO ANDO

Una de las características de este lugar son su aguas limpias y tranquilas que invitan a los aficionados al snorkel a observar las maravillas de los fondos coralinos, donde habitan pescados que son dignos de admirar.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que este lugar, en el que existen balnearios y restaurantes para atender a los turistas, solía ser un refugio para los piratas que incursionaban en la mencionada ciudad.

Esta es la mejor fecha para viajar a Sierra Nevada de Santa Marta: mejores precios y playas sin turistas

Nombre particular

De acuerdo con el portal Visit Santa Marta, este paradisíaco destino que hace parte del Parque Nacional Natural Tayrona, recibe su nombre por la gran cantidad de conchas marinas que antiguamente cubrían su arena.

Esta playa hace parte de un entorno natural protegido que alberga ecosistemas como manglares y arrecifes de coral, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza.

Bahía Concha está en el Parque Nacional Natural Tayrona. Foto: Getty Images

Información del sitio web Parque Tayrona indica que Bahía Concha se caracteriza por su amplia extensión y por la abundante sombra que ofrecen los árboles de agua salada ubicados a lo largo de la playa.

Los visitantes tienen la posibilidad de instalar hamacas o carpas bajo estos árboles para descansar y disfrutar de la brisa del mar. En este lugar no hay hoteles ni cabañas, por lo que las opciones de alojamiento se limitan a las zonas de camping y hamacas habilitadas para los turistas.

Según Visit Santa Marta, en este lugar los viajeros pueden practicar diversas actividades como: buceo, snorkel, apnea, kayak, paddle surf y bicicleta marina.