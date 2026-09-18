Con el propósito de transformar la oferta turística de la ciudad y abrir nuevos espacios destinados a la cultura, la creatividad, el emprendimiento y el encuentro de la comunidad, la Alcaldía de Cartagena puso en marcha la construcción del Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Manga.

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La iniciativa busca ampliar el circuito turístico más allá de las zonas que habitualmente concentran a los visitantes y se levantará en el terreno donde funcionó la antigua Electrificadora de Bolívar, un espacio que durante años permaneció en condiciones de abandono, rodeado de maleza y con problemas de iluminación y salubridad.

El alcalde Dumek Turbay destacó la recuperación de este espacio como parte de una transformación urbana que también ha alcanzado otros sectores de la ciudad.

Este será un nuevo espacio para la cultura y el turismo, que reunirá actividades culturales, creativas y empresariales de acuerdo con las características y necesidades del territorio.

El Distrito Creativo de Manga será un especio especial para el arte, la cultura y la gastronomía. Foto: Alcaldía de Cartagena/API.

El complejo contará con espacios como una galería de arte, un Black Box para diferentes actividades escénicas, cuatro locales comerciales, área de coworking, salón para eventos, zona de stands, estudio de grabación y producción, además de oficinas para la Junta de Acción Comunal y la Administración Distrital.

También se construirán áreas de almacenamiento y una cubierta transitable, junto con una plaza para eventos, un teatrino con graderías al aire libre, zonas verdes y baterías sanitarias. En conjunto, estos espacios estarán destinados a recibir actividades culturales, artísticas, gastronómicas y empresariales.

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“Queremos que nuestros visitantes tengan cada vez más razones para recorrer otros sectores de la ciudad y encontrarse con nuestra cultura, nuestro talento y nuestra gente”, afirmó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

La funcionaria agregó que el proyecto permitirá vincular turismo, cultura, creatividad y economía, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para los habitantes y contribuir a una oferta turística más diversa.

Una apuesta por la economía creativa

La distribución de los espacios del Distrito Creativo se definió a partir del análisis de las principales actividades culturales y creativas que se desarrollan en Cartagena.

El objetivo es que el nuevo espacio funcione como una plataforma para la creación, producción, circulación y comercialización de bienes y servicios culturales y creativos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció el inicio de la obra que transformará la zona de Manga. Foto: Alcaldía de Cartagena/API.

Con el comienzo de las obras, la Heroica incorpora un nuevo proyecto a su estrategia de transformación urbana y turística, con la intención de ampliar las áreas de encuentro y distribuir de manera más amplia las oportunidades asociadas al turismo.

El Distrito Creativo de Manga se suma así a otras iniciativas de recuperación de la ciudad y plantea un nuevo escenario para la cultura, el entretenimiento, el emprendimiento y las actividades turísticas, con el propósito de fortalecer la oferta de la ciudad y poner en valor la identidad de sus comunidades.

De acuerdo con las proyecciones de la Administración Distrital, la infraestructura podrá beneficiar a más de 1.715.000 personas, entre habitantes de Cartagena y turistas.