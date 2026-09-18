Colombia es un destino que, gracias a su diversidad natural, se consolida como uno de los principales escenarios para el desarrollo del turismo de aventura. Sus montañas, ríos, selvas, cañones y costas permiten practicar actividades que van desde el senderismo y el rafting hasta el parapente, la escalada y el canyoning, entre muchas otras.

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En diferentes regiones del país, estos espacios se han convertido en alternativas ideales para quienes buscan combinar el contacto con la naturaleza con experiencias cargadas de adrenalina.

Uno de esos lugares que parece imperdible para los más aventureros es recomendado por la prestigiosa guía internacional de turismo Lonely Planet, que lo incluyó entre los 13 mejores sitios para visitar en Colombia en 2026.

Se trata de San Gil, en el departamento de Santander. La publicación asegura que los amantes de la adrenalina no tienen que buscar más allá de este escenario conocido como la ‘capital de la aventura en Colombia’.

Canotaje en el río Fonce, en el municipio de San Gil. Foto: Cortesía - Alcaldía de San Gil/API.

Allí, los deportes acuáticos son uno de los principales atractivos, con rafting en aguas bravas o recorridos en hidrospeed que llevan al turista a través de cañones panorámicos con rápidos de clase I a clase V.

Para quienes quieren disfrutar de aventuras emocionantes, las excursiones de rápel por cascadas, el parapente sobre escarpadas cumbres y el puenting son perfectos para subir la adrenalina.

A estas actividades se suman la espeleología, el ciclismo de montaña y el barranquismo, otros planes populares que resultan imperdibles en esta zona del país, según la descripción de Lonely Planet.

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¿Qué se puede hacer en este destino?

En este municipio santandereano hay varios lugares de interés para visitar. Por ejemplo, están las cascadas Juan Curí, que reúnen varias caídas de agua de hasta 200 metros que desembocan en una piscina natural, rodeada de vegetación. Si bien no están exactamente en territorio de este municipio, sí se encuentran muy cerca, en la vía que comunica a San Gil con Charalá.

El lugar permite disfrutar de la naturaleza y practicar torrentismo, una actividad en la que se desciende por las cascadas con ayuda de cuerdas.

Los deportes extremos son para vivirlos en San Gil. Foto: Alcaldía Municipal de San Gil/API.

El rafting en el río Fonce es uno de los planes destacados de San Gil. Sus rápidos tienen una dificultad moderada y atraviesan el municipio, por lo que permiten recorrer el paisaje en medio de la corriente. Para quienes buscan mayor adrenalina, el río Suárez ofrece rápidos de categorías IV y V.

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Los alrededores de este lugar también ofrecen escenarios para la espeleología. Entre ellos está la Cueva de la Vaca, cerca de Curití, donde los visitantes atraviesan túneles y pasadizos subterráneos. Otra alternativa es la Cueva del Indio, conocida por sus formaciones, murciélagos y el salto que se realiza para completar el recorrido.

A esto se suman las piscinas naturales que se forman en los ríos y quebradas que descienden de las montañas, donde los viajeros pueden refrescarse. Entre las más conocidas están Pozo Azul, ubicado cerca de San Gil, y Pescaderito, en Curití, ambos rodeados de paisajes naturales.