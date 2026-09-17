El departamento de Caldas, ubicado en el Eje Cafetero colombiano, es un destino que se caracteriza por la riqueza de sus paisajes, su cultura y su biodiversidad.

Uno de sus 28 municipios es Villamaría, ubicado en la región centro sur del departamento, a 7 kilómetros de la capital Manizales y a 9 kilómetros del aeropuerto la Nubia.

De acuerdo con el portal Rutas del Paisaje Cafetero, su población es cercana a los 70.000 habitantes y posee en su territorio diversos pisos térmicos, desde las nieves perpetuas, hasta climas cálidos en la zona baja cafetera.

Así es el municipio de Caldas que fue reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

Historia

La Alcaldía del municipio señala que el nombre Villamaría fue popularizado desde comienzos de la década de 1860. Inicialmente, tuvo el nombre de La Aldea de María. Actualmente, es apodado como la ‘villa de las flores’ por lo vistoso de su paisaje y la profunda tradición hortícola y florícola de sus habitantes.

La superficie aproximada de la población es de 461Km2, distribuidos de la siguiente manera: 185 Km2 de páramos, incluida la nieve perpetua; 230 Km2 de clima frío y 46 Km2 de clima medio. Villamaría está unida a Manizales por carretera pavimentada de cuatro kilómetros.

“Gracias a su diversidad climática y de hábitats, el municipio tiene una gran variedad de especies de fauna a pesar de los procesos de degradación a que ha sido sometida por la ampliación de la frontera agropecuaria. Los mamíferos más frecuentes son las ardillas, los gurres, las ratas de campo, conejos y zorros”, destaca la alcaldía.

Así es Villamaría - Caldas Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Villamaría - Caldas / API

Villamaría, además, posee numerosas fuentes de aguas termales evidenciando la intensa actividad volcánica regional.

“Estas fuentes son predominantemente alcalinas y sulfatadas, se localizan entre los 2.500 y 3.500 msnm, con altas temperaturas en muchos casos superando los 60ºC”, agrega la entidad.

Economía y atractivos

El municipio es considerado como el segundo más industrializado de Caldas, solo superado por Manizales. “La zona industrial está ubicada sobre la carretera Panamericana y tiene un fácil acceso al área urbana de Manizales. En el sector urbano de La Pradera existe un núcleo industrial en el que tienen asiento empresas importantes de la región”, destaca la Alcaldía.

La minería es otra actividad relevante. Los primeros moradores del municipio se centraron en ella. Algunas de las minas continúan siendo explotadas y se contabilizan más de 20.

En relación con la agricultura, el café, la papa, los frutales, el plátano, las leguminosas y las hortalizas están entre los productos que más se cultivan.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

Dentro de su territorio puede disfrutar del Nevado del Ruiz y del Nevado de Santa Isabel. Adicionalmente, su territorio es ideal para actividades como el senderismo, el ciclomontañismo, el camping y el avistamiento de aves.

Gastronomía

La gastronomía es otro de los atractivos del municipio. Uno de los platos más destacados es el fiambre caldense. Es un envuelto de hojas de plátano que contiene yuca, papa sudada, arroz con hogao, huevo tibio o duro, y carnes como cerdo y pollo.