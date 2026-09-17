Zion Hwang, el ‘influencer’ que busca la nacionalidad colombiana, denunció amenazas de muerte: “Solo pedí ser colombiano”

El creador de contenido surcoreano Zion Hwang denunció públicamente haber recibido mensajes de amenaza a través de sus redes sociales tras dar a conocer detalles del proceso que adelantó ante la Cancillería para una eventual solicitud de nacionalidad colombiana.

“Celebro estar viva”: la actriz María Laura Quintero sufrió un grave accidente en un hotel; este es su estado de salud

El influenciador, quien lleva años viviendo en el país, manifestó su preocupación por los señalamientos que buscan vincular su petición con debates de carácter político.

La denuncia se conoció luego de que Hwang compartiera un video en el que relató haber encontrado mensajes directos con contenido intimidatorio al revisar sus redes sociales. “Hoy me levanté y leí ese DM y encontré como amenazas”, manifestó el creador de contenido.

Según sus declaraciones, las reacciones adversas y las amenazas contra su integridad se intensificaron a raíz de las publicaciones en las que agradeció la atención institucional recibida por parte de las autoridades nacionales.

En medio de su declaración, Hwang insistió en que su intención no ha sido tomar partido en discusiones políticas. “Me está metiendo como parte política, así, y yo: ‘Ey, ¿yo qué hice?’”, expresó.

El surcoreano explicó que su petición nació, según sus propias palabras, del cariño que siente por Colombia y de su experiencia durante los años que lleva viviendo en el país. “Amo a Colombia y agradezco a Colombia. Quiero tanto a Colombia, por eso pedí la nacionalidad. No más, hice un video”, afirmó.

Según relató, Colombia tuvo un papel importante en un momento difícil de su vida y por eso decidió solicitar formalmente la posibilidad de convertirse en ciudadano colombiano.

El caso ganó visibilidad luego de que el presidente Abelardo de la Espriella solicitara a la Cancillería atender la petición expuesta por Hwang.

El creador de contenido acudió al Palacio de San Carlos, sede de esa cartera, donde recibió información sobre los requisitos, los pasos y las implicaciones jurídicas de un eventual proceso de naturalización.

Tras salir de la Cancillería, el creador de contenido agradeció la atención de los funcionarios y del presidente. “Señor presidente, muchas gracias por ver mi video. Dios le bendiga y lo quiero mucho. Me atendieron con todo gusto y me explicaron cómo es el paso de ser colombiano”, expresó.

Zion Hwang denuncia amenazas Foto: @cancilleriacol

Al respecto, la Cancillería aclaró que la sesión correspondió formalmente a una instancia de orientación administrativa y no constituyó la apertura formal de un expediente de nacionalización ni la concesión automática de la ciudadanía.

Biassini Segura rompe el silencio tras graves acusaciones sobre muestras de afecto a su hija y anuncia acciones legales

En Colombia, los procesos de adopción de la nacionalidad por adopción están regulados por la Ley 2332 de 2023, la cual establece criterios estrictos de verificación individual, tiempos de residencia continuada y cumplimiento de obligaciones legales que deben ser evaluados antes de cualquier determinación del Estado.

Hasta la fecha, no se tiene registro de que el creador de contenido haya instaurado una denuncia formal ante la fiscalía por los mensajes amenazantes que afirmó haber recibido.

De igual forma, la Cancillería no ha emitido pronunciamientos adicionales sobre eventuales avances en la solicitud de naturalización. Hwang deberá determinar de manera autónoma si formaliza el trámite legal correspondiente ajustado a los requerimientos normativos del país.