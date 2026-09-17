Decisión oficial sobre el nuevo 10 de la Selección Colombia: dorsal de James Rodríguez tendrá heredero

Este jueves, 17 de septiembre, salió la primera convocatoria de la Selección Colombia, luego de que James Rodríguez anunciara su retiro del plantel Tricolor.

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En concreto, James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia el pasado martes, 15 de septiembre, y el debate empezó en redes: ¿quién será el nuevo en usar la 10 que deja James?

No será Juan Fernando Quintero el nuevo portador de la 10, pues tampoco fue llamado a la Selección y anunció que daba un paso al costado. Sin embargo, tampoco será un dorsal apartado, pues Néstor Lorenzo hizo un anuncio oficial.

Néstor Lorenzo: “Alguno va a usar la 10 en la camiseta”

“Estuve pensando en llamar al Pibe Valderrama (risas). Seguramente la camiseta 10 se va a usar, y es una camiseta honorable para la Selección Colombia”, dijo Lorenzo, en la rueda de prensa donde reveló la lista de convocados.

“Hay jugadores que la van a usar y van a jugar bien. Yo siempre que hablo del proceso de nuestra Selección Colombia, también hay que entender el proceso de los jugadores, de los que vienen de sub-15 y sub-17. En esta lista hay varios de esos”, añadió al respecto.

🎥"La camiseta #10 se va a usar, hay jugadores que la van a llevar bien y van a jugar bien" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia 👔🎙️⚽#ConOrgulloColombiano🇨🇴

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Finalmente, sentenció: “Eso es lo que buscamos nosotros desde que llegamos, la continuidad”.

Varias sorpresas en la convocatoria de Selección Colombia

No solo se trata de los nuevos convocados al plantel Tricolor, sino de los que ya no están. Además de James Rodríguez, llamados recientes como Camilo Vargas, Jhon Córdoba y hasta Luis Díaz están por fuera de la presente convocatoria.

Lo de Luis Díaz parecería ser algo temporal, pero los demás podrían tener su adiós definitivo. En ese sentido, ¿quién podría portar la número 10 en el elenco cafetero?

De la lista de llamados, habría un candidato idóneo para llevar la 10 en Selección Colombia, al menos para estos amistosos de septiembre y octubre: Jhon Arias.

No obstante, habrá que esperar hasta que la Federación Colombiana de Fútbol haga oficial quién será el nuevo 10 de La Tricolor y el impacto que tendrá por tomar el dorsal que hereda James Rodríguez.

Esta es la lista de convocados, oficial, de la Selección Colombia

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