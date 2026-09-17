Definidos los cuartos de final del Mundial femenino sub-20: así quedaron las llaves con Colombia

Argentina, Estados Unidos, Francia e Inglaterra quedaron eliminadas en los octavos de final del Mundial femenino sub-20. A esa lista también se sumó Polonia, que perdió contra la Selección Colombia tras un gol agónico en el último minuto.

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A raíz de los resultados que se dieron entre miércoles y jueves, así quedaron las llaves para la próxima ronda de cuartos de final:

Corea del Sur vs. Italia

Brasil vs. España

Corea del Norte vs. Canadá

Nigeria vs. Colombia

Balón oficial del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia Foto: Eurasia Sport Images

Sorpresiva eliminación de Francia e Inglaterra

Argentina y Estados Unidos ya habían dado de qué hablar por su eliminación del Mundial Femenino Sub-20; sin embargo, la sorpresa fue aún mayor este jueves cuando Francia e Inglaterra se despidieron en la primera tanda de partidos.

El combinado francés, que venía de dominar el grupo C por encima de Corea del Sur, cayó estrepitosamente frente a la selección de Canadá (3-1). Kaylee Hunter fue la gran figura del partido, marcando triplete y tirando al suelo toda la ilusión de Francia.

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En simultánea, Inglaterra perdió frente a Nigeria y se despidió del Mundial Femenino Sub-20. Este duelo fue incluso más disparejo, porque las africanas no dejaron lugar a dudas con una contundente goleada 3-0 gracias a los tantos de Rafiu, Akekoromowei y Mary Mamudu.

Las esperanzas de Europa quedan en manos de España, principal favorita a quedarse con el título por su espectacular desempeño en la fase de grupos y la sólida victoria ante Portugal en octavos. La Roja ahora tiene un duro escollo que superar ante Brasil, máxima potencia del fútbol femenino en Sudamérica.

Colombia clasificó a cuartos

El último cupo en definirse fue el de Polonia vs. Colombia. Ambas selecciones tuvieron opciones de abrir el marcador, pero pecaron por la falta de efectividad en el arco rival y un juego demasiado físico sobre el medio del campo.

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Sobre los últimos minutos del segundo tiempo, Polonia tuvo la oportunidad de sentenciar el partido a su favor. Tras varios rebotes en el área, Juana Ortegón salvó el balón en la línea y luego Luisa Agudelo se lanzó con sus dos manos para alejar el peligro.

Todo parecía decantarse hacia el tiempo extra, pero un autogol de la defensora Martyna Bartczak decantó la balanza a favor de la Selección Colombia. De esa manera, la Tricolor selló su clasificación a la siguiente ronda del certamen orbital.

Las superpoderosas enfrentarán a Nigeria en la próxima fase. La clave será mantener la seguridad defensiva y apelar a que las delanteras tengan una mejor tarde de cara a puerta.