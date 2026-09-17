Jerome Sanabria no aguantó y le hizo frente a incómodo cuestionamiento por decisión que tomó: “Es terrible”

Jerome Sanabria volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una situación que protagonizó recientemente en una de sus plataformas digitales.

La joven tiene una presencia constante en internet, donde suele mostrar aspectos de su vida personal, así como detalles relacionados con sus actividades y proyectos profesionales.

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En esta ocasión, Sanabria recurrió a su cuenta de X para contar un particular intercambio que sostuvo con uno de los usuarios de la red social. La conversación surgió después de que esta persona cuestionara la frecuencia con la que la joven hace diferentes actividades que van más allá de su faceta como estudiante.

El comentario no pasó desapercibido para Sanabria, quien decidió responder públicamente y exponer el cruce ante sus seguidores. De hecho, se defendió del ataque que recibió, dejando plasmada la manera en la que llevaba todo.

Jerome se defendió tras asistir a partido de Nacional

De acuerdo con lo que quedó registrado, la joven causó incomodidad en personas tras ir a ver a James Rodríguez en el partido de Nacional.

“Hoy fue día de ver ganar a mi equipo en mi ciudad y de ver a James Rodríguez debutar y hacer una asistencia. Te amo, Nacional”, escribió en el post, donde aparecía sonriendo.

Ante esto, una persona indicó que era cuestionable su actuar, pues se debía controlar su ausencia universitaria. En este punto, el hombre pidió a la institución que analizara el contexto y aplicara el reglamento estudiantil.

“¿Esa vieja a qué hora estudia? ¡Universidad del Rosario, aplique el reglamento estudiantil! ¡Esta señora se la pasa más capando clase que estudiando! ¡Den ejemplo!”, escribió.

Sanabria le hizo frente al señalamiento y se mostró bastante irónica por esta incómoda situación.

“Por favor, investíguenme. Es terrible que esté un martes a las 8:20 p. m. en un estadio viendo a mi equipo. ¿A qué horas estudio?“, dijo en su post de respuesta.

Su reacción generó nuevas conversaciones entre los internautas, especialmente por la manera en que respondió a los cuestionamientos sobre cómo distribuye su tiempo entre los estudios y otras ocupaciones.