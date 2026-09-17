“Me alejé”: reviven dura confesión de J Balvin sobre su relación con Valentina Ferrer y su salud mental

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer llegó a su fin, según confirmó la modelo argentina en la tarde del miércoles 16 de septiembre a través de sus redes sociales. La pareja, que compartió varios años de relación y tiene un hijo en común, decidió tomar caminos separados y pidió respeto por el momento personal que atraviesan.

J Balvin y Valentina Ferrer terminaron su relación: así confirmaron la noticia

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina”, escribió Ferrer en una historia de Instagram.

La publicación generó múltiples reacciones entre los seguidores de la pareja, especialmente por tratarse de una relación que durante años mantuvo algunos aspectos de su vida privada lejos de la exposición pública.

Valentina Ferrer confirmó su ruptura con J Balvin. Foto: iNSTAGRAM @VALENTINAFERRER

En medio de las reacciones por la separación, algunas páginas de fans comenzaron a recuperar fotografías y videos de diferentes momentos que J Balvin y Valentina Ferrer compartieron durante los últimos años.

Entre ese contenido apareció nuevamente un fragmento de una entrevista que el cantante concedió al podcast Los hombres sí lloran, presentado por el actor Juan Pablo Raba.

En dicha conversación, el artista habló de uno de los momentos que, según relató, marcó su relación con Ferrer: el instante en que se enteró de que iba a convertirse en padre.

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J Balvin reconoció que, en su momenot, la noticia le produjo miedo y que su reacción no fue acercarse a su pareja, sino por el contrario, tomar distancia.

“Yo caí en una cosa muy tesa, fue que cuando Valentina cagó en el embarazo yo estaba cagado del susto y, en vez de acercarme a ella me alejé, no podía con esa realidad, estaba cagado pero cagado, que es que yo la veía yo salía corriendo, tenía miedo de ¿Cómo va a ser padre’“, dijo frente a las cámaras del programa digital.

El cantante también reconoció que aquella actitud afectó a Ferrer y aseguró que posteriormente le pidió perdón por no haberla acompañado durante ese proceso.

“Ahora sí la responsabilidad que me viene y cometí el error de no acompañarla y obviamente, yo le he pedido perdón por eso, pero no estuve, por el pánico afrontar, por el pánico afrontar eso y ahí todavía estaba con ansiedad y depresión”, manifestó.

Por ahora, tanto J Balvin como Valentina Ferrer han mantenido una postura reservada frente a las razones de la ruptura y el cantante colombiano no se ha pronunciado públicamente al respecto.