La imagen del arriero antioqueño dejará por unos días las montañas y las carreteras colombianas para encontrarse con las calles de Soho. Entre el 10 y el 13 de septiembre, Artisan Gang in The City, la cuarta colaboración entre J Balvin y Vélez, llegará a Nueva York en formato pop-up, después de haber debutado en Colombiamoda 2026.

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La cita será en el 131 Greene Street, en Soho, un punto que convertirá durante cuatro días la colección en una experiencia abierta a consumidores y visitantes de la ciudad. La propuesta no estará limitada a la exhibición de prendas y accesorios: incluirá talleres de personalización, un espacio de grabado láser y una experiencia sensorial y gastronómica alrededor de la música, los sabores y distintos elementos de la cultura latina.

Pasarela Artisan Gang - VÉLEZ x J Balvin Foto: Cortesía Inexmoda

La llegada a Nueva York ocurrirá, además, en un momento simbólico para Vélez. La firma antioqueña, fundada en Medellín en 1986, celebrará cuatro décadas de trayectoria y utilizará esta colaboración como una de sus plataformas para acercarse al mercado estadounidense.

La marca reportó 237 puntos de venta en Colombia y 43 en Latinoamérica, con presencia en Chile, Perú, Panamá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Venezuela. Estados Unidos aparece ahora como un territorio distinto: no solamente por su tamaño comercial, sino porque Nueva York obliga a cualquier propuesta de moda a medirse con una audiencia acostumbrada a recibir marcas, diseñadores y lenguajes estéticos de todo el mundo.

Pasarela Artisan Gang - VÉLEZ x J Balvin Foto: Cortesía Inexmoda

J Balvin participó en la conceptualización y en el desarrollo estético de las cápsulas, dentro de un proceso de cocreación que comenzó en Medellín y que, con el paso de las entregas, ha vinculado música, moda y cultura urbana. “Esta colección lleva la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, afirmó el artista.

J Balvin celebró junto a más de 30.000 personas en Barranquilla, como parte de Ciudad Primavera gira de estadios. Foto: Gaby Deimeke

La llegada a Nueva York tendrá como centro una tienda temporal. Y ahí está una de las diferencias más interesantes de esta etapa de la colaboración. Durante cuatro días, 131 Greene Street será el punto de contacto entre la colección y el público. La experiencia incluirá talleres de personalización y un espacio para realizar grabados láser sobre productos.

Más allá de presentar una colaboración entre una marca y un artista, la propuesta abrió una conversación sobre el papel que hoy desempeña la identidad cultural dentro de la industria de la moda. Foto: Cortesía Inexmoda

A esto se sumará una propuesta sensorial y gastronómica en la que confluirán música, diseño y sabores asociados con la cultura latina. La intención será construir un ambiente que vaya más allá del tradicional formato de tienda.

También habrá una extensión digital. Por primera vez dentro de esta colaboración, Shopify se sumará como aliado, conectando la experiencia física del pop-up con una experiencia de comercio digital dirigida a nuevas audiencias en Estados Unidos.

Pasarela ‘Artisan Gang in the City’ de Vélez junto a J Balvin durante la edición número 37 de Colombiamoda. Foto: Inexmoda

Antes de llegar a Soho, Artisan Gang in The City tuvo su estreno en Medellín durante Colombiamoda 2026. La llegada de J Balvin y Vélez a Nueva York también muestra cómo las fronteras entre música y moda continúan haciéndose más porosas.

Para el artista, la colaboración representa una extensión de una identidad construida desde Medellín y proyectada internacionalmente. Para Vélez, supone llevar cuatro décadas de trabajo artesanal a una ciudad que funciona como uno de los grandes centros de consumo y cultura de moda del mundo.