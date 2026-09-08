Nana Calistar entregó el horóscopo y advertencias en este martes, 8 de septiembre, para los 12 signos del zodiaco

Este martes 8 de septiembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.
Además de Nana, hay más personas que están inmersos en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.
Horóscopo de este martes, 8 de septiembre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“Abre bien los ojos con ciertos movimientos dentro de la familia, porque podrías comenzar a notar que algunas cosas cambian de lugar, desaparecen o simplemente nadie sabe dónde quedaron. Antes de señalar culpables y hacer una revolución en plena sala, investiga bien”.
- Tauro
“Empieza a comprender que no todas las personas que se van de tu vida representan una pérdida. Algunas se marchan porque ya cumplieron su ciclo, otras porque jamás tuvieron intención de quedarse y unas cuantas porque Diosito”.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 8, 2026
Tauro, este 08 de septiembre de 2026 empieza a comprender que no todas las personas que se van de tu vida representan una pérdida. Algunas se marchan porque ya cumplieron su ciclo, otras porque jamás tuvieron intención de quedarse y…
- Géminis
“Este 08 de septiembre de 2026 será momento de poner las cartas sobre la mesa y dejar de perder tiempo tratando de convencer a personas que claramente no tienen las mismas ganas de permanecer en tu vida. Cuando alguien quiere estar, se nota; cuando no quiere, se nota todavía más, pero tú algunas veces eres especialista en buscarle traducción hasta al silencio”.
- Cáncer
“Deja de extrañar a la persona que eras antes de que la vida te diera tus buenos fregadazos, porque precisamente todo lo vivido fue formando el carácter que ahora tienes. Sí, antes confiabas más, perdonabas más rápido y probablemente eras más tolerante, pero también permitías cosas que hoy ni de chiste aceptarías”.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 8, 2026
Cáncer, este 08 de septiembre de 2026 deja de extrañar a la persona que eras antes de que la vida te diera tus buenos fregadazos, porque precisamente todo lo vivido fue formando el carácter que ahora tienes. Sí, antes confiabas…
- Leo
“Deja de hacer inventario de los sueños que todavía no cumples, porque mientras tú andas contando lo que te falta, la vida ya te está poniendo enfrente herramientas para comenzar a construirlo. Este 08 de septiembre de 2026 será importante para que despiertes de ese modo de “mañana empiezo”, porque ese mañana ya parece deuda de Elektra: nomás se va recorriendo y nunca termina”.
- Virgo
“Tendrás que poner más atención a tu cuerpo, porque últimamente quieres que aguante como camioneta de rancho y tampoco se trata de eso. Los excesos, desvelos, comidas pesadas y el estrés podrían hacer que te sientas inflamado, con poca energía o con molestias digestivas”.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 8, 2026
Virgo, este 08 de septiembre de 2026 tendrás que poner más atención a tu cuerpo, porque últimamente quieres que aguante como camioneta de rancho y tampoco se trata de eso. Los excesos, desvelos, comidas pesadas y el estrés podrían…
- Libra
“Este 08 de septiembre de 2026 bájale tres rayitas a querer controlar hasta cómo respira la persona que tienes a tu lado. Si tienes pareja, entiende de una buena vez que amar no significa traer al otro con correa, ubicación en tiempo real y reporte cada quince minutos”.
- Escorpio
“Vas a tener que aprender a dejar de andar apagando incendios en casas ajenas mientras la tuya tiene hasta las cortinas echando humo. Tienes esa costumbre de querer resolver problemas de familiares, amistades y hasta de gente que apenas conoces, pero cuando se trata de tus pendientes, sueños y necesidades”.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 8, 2026
Escorpión, este 08 de septiembre de 2026 vas a tener que aprender a dejar de andar apagando incendios en casas ajenas mientras la tuya tiene hasta las cortinas echando humo. Tienes esa costumbre de querer resolver problemas de…
- Sagitario
“Vas a entender que la mejor venganza no siempre consiste en devolver la fregadera con intereses. A veces basta con seguir adelante, ponerte más perro o perra, mejorar tu vida y permitir que quien te hizo daño contemple desde lejos lo que perdió”.
- Capricornio
“Deja de tenerle miedo a los cambios sentimentales, porque precisamente ahí donde más quieres controlar las cosas será donde la vida te va a mover el tapete. Has querido entender el amor como si fuera contrato con cláusulas, fechas y garantía extendida, cuando algunas personas llegan solamente para compartir una etapa y después continuar su camino”.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 8, 2026
Capricornio, este 08 de septiembre de 2026 deja de tenerle miedo a los cambios sentimentales, porque precisamente ahí donde más quieres controlar las cosas será donde la vida te va a mover el tapete. Has querido entender el…
- Acuario
“Este 08 de septiembre de 2026 se comienzan a destrabar asuntos relacionados con documentos, trámites, permisos, solicitudes o papeles que llevaban tiempo haciéndote dar más vueltas que perro antes de echarse. Revisa fechas, firmas y datos antes de entregar cualquier cosa, porque un pequeño descuido podría retrasar nuevamente el proceso”.
- Piscis
“Deja de modificar tu manera de ser para caerle bien a personas que ni siquiera saben qué quieren de su propia vida. Tienes buen corazón y eres capaz de dar muchísimo por familia, pareja y amistades, pero en ocasiones te disfrazas emocionalmente para encajar donde claramente no perteneces”.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 8, 2026
Piscis, este 08 de septiembre de 2026 deja de modificar tu manera de ser para caerle bien a personas que ni siquiera saben qué quieren de su propia vida. Tienes buen corazón y eres capaz de dar muchísimo por familia, pareja y…