Nana Calistar entregó el horóscopo y advertencias en este jueves, 3 de septiembre, para los 12 signos del zodiaco

Este jueves 3 de septiembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.

Horóscopo diario: predicciones y advertencias este miércoles, 2 de septiembre, según Nana Calistar

Además de Nana, hay más personas que están inmersos en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.

Horóscopo de este jueves 3 de septiembre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Comienza a buscar mejores oportunidades laborales y deja de pensar que tienes que quedarse toda la vida donde ya no estás creciendo. Este 3 de septiembre se abre para Aries una etapa bastante favorable para entrevistas, propuestas, negociaciones, cambios de puesto y conversaciones relacionadas con dinero”.

Tauro

“Deja de esperar algo de esa persona que te gusta, te mueve el tapete o te tiene revisando el celular cada cinco minutos, porque las señales están bastante claras y tú nomás no las quieres mirar. Esa criatura trae otros intereses y, desgraciadamente, entre sus prioridades no apareces tú como quisieras”.

Géminis

“Ten mucho cuidado con lo que comes durante estos días, porque últimamente le has echado demasiado a la piñata y tu cuerpo podría comenzar a pasarte la factura. No quieras tragarte todo lo que se atraviese nomás porque ‘una vez al año no hace daño’, cuando tú llevas aplicando esa frase desde enero”.

Cáncer

“Cuida mucho más tu salud durante estos días porque podrías andar algo sensible de los riñones, rodillas o con molestias que vienes dejando pasar como si tu cuerpo fuera carro viejo que todavía aguanta otra vuelta. No te hagas el valiente con dolores persistentes ni quieras resolver todo con pomadas”.

Leo

“Deja de estarte lamentando por aquello que todavía no tienes, porque mientras tú andas contando lo que te falta, se te está olvidando agradecer y aprovechar lo que sí tienes enfrente. Este 3 de septiembre comienza para ti una etapa en la que tendrás que ponerte las pilas y dejar de esperar que las cosas caigan del cielo como aguacate maduro”.

Virgo

“No es momento de aventar tus ahorros a cualquier negocio nomás porque alguien llegó hablándote de ganancias maravillosas y asegurándote que en tres meses vas a estar limpiándote las lágrimas con billetes. Virgo, tú eres inteligente para los números, pero cuando te emocionas también se te mete lo tarugo y puedes tomar decisiones apresuradas”.

Libra

“No permitas que nadie venga a robarte la paz que tanto trabajo te ha costado recuperar. Últimamente has entendido que hay personas que no necesitan hacerte una gran fregadera para desestabilizarte; basta un comentario, una indirecta o una actitud para que tú solito empieces a darle vueltas al asunto hasta las tres de la mañana”.

Escorpio

“Vienen oportunidades para que te anden dando caricias, arrimones y hasta sus buenos besos, pero tampoco confundas atención con amor ni calentura con compromiso, porque ahí es donde después terminas haciendo una novela de algo que apenas daba para capítulo piloto. Este 3 de septiembre traerás un magnetismo bastante fuerte y podrías llamar la atención de nuevas personas”.

Sagitario

“Cuida muchísimo tu autoestima y el valor que te das, porque últimamente has estado bajando demasiado el precio con tal de mantener cerca a personas que ni te aportan, ni te resuelven, ni te dan tranquilidad que necesitas”.

Capricornio

“No es momento de andar repartiendo segundas oportunidades como volantes afuera del metro. Si alguien ya tuvo la oportunidad de estar contigo, hacer las cosas bien y aún así decidió fregarte, decepcionarte o jugar con tu confianza, que ahora se haga responsable de lo que perdió”.

Acuario

“Cuida mucho lo que comes, pero sobre todo cuida lo que sale de tu boca, porque este 3 de septiembre podrías amanecer con la lengua más filosa que cuchillo de taquero. Vas a traer poca paciencia y cualquier comentario que no te guste podría hacerte responder de manera pesada”.

Piscis

“Una separación, distanciamiento o incluso un divorcio dentro de la familia podría convertirse en tema de conversación durante estos días. No te metas donde no te llaman ni quieras convertirte en abogado, terapeuta y juez al mismo tiempo”.