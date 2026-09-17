Boyacá es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia. Es un territorio en el que es posible disfrutar de naturaleza y riqueza cultural e histórica, a lo que se une su gastronomía, que está estrechamente ligada a su historia, sus tradiciones campesinas y la identidad de sus municipios.

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Muchos de sus platos y preparaciones se han transmitido de generación en generación y aprovechan productos propios de la región, como papa, maíz, trigo, haba y diferentes tubérculos. Preparaciones como el cocido boyacense, la mazamorra chiquita, la changua y las arepas hacen parte de esa herencia culinaria.

Productos tradicionales como las almojábanas, los amasijos, los bizcochos de vino y los dulces típicos no solo hacen parte de la oferta turística, sino que también sostienen saberes y pequeños negocios familiares.

Las almojábanas son uno de los productos imperdibles en Garagoa, Boyacá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los destinos en el que es imperdible probar algunas de estas delicias es Garagoa, un rincón ubicado a dos horas y media de Tunja, capital del departamento, el cual es una buena opción para los amantes de la naturaleza y la aventura.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que en este municipio destacan amasijos como garullas, almojábanas y bizcochos de vino, arepas de guiva (relleno de arveja), arepa de baluy, arepas de maíz pelao en laja, queso de hoja, carne al caldero y derivados del fruto de la chamba.

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Se dice que en este destino los amasijos son una delicia porque combinan una tradición ancestral del Valle de Tenza con la forma artesanal para transformar el maíz y la cuajada fresca en productos que han ganado un gran reconocimiento regional.

Garagoa es un destino tranquilo para tomar unos días de descanso en medio de la naturaleza. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

¿Qué hacer en Garagoa?

Este territorio tiene varios sitios de interés que los viajeros pueden visitar. Por ejemplo, según Situr, están el Alto de Santa Bárbara, la Reserva Natural El Secreto, la Reserva Mundo Mágico de Paluwala, la Catedral de la Diócesis de Garagoa, la Casa de la Cultura Julio Roberto Gómez, la Sala Arqueológica Julio Roberto Gómez y el hospedaje rural El Refugio de Mamapacha.

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Así, es una buena opción para realizar actividades al aire libre como senderismo, avistamiento de especies y todas aquellas en las que la naturaleza sea protagonista.

Allí los turistas también pueden disfrutar de festividades de las que participan tanto propios como extraños. En la lista de eventos se encuentran las Ferias en Honor a la Virgen de la Candelaria, que se llevan a cabo el último fin de semana de enero, y la Semana de la Cultura “Luis Alfonso Vargas Olmos”, en la última semana de octubre. Además, del 16 al 23 de diciembre, se realiza el Aguinaldo Garagoense.