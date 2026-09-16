Parque Tayrona se alista para cerrar temporalmente: estas son las fechas en que no habrá ingreso de visitantes

El Parque Nacional Natural Tayrona es considerado uno de los destinos naturales y de playa más lindos e importantes de Colombia. Se caracteriza porque reúne diversidad de ecosistemas en un mismo territorio, donde las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran con el mar Caribe, convirtiéndolo en un lugar encantador.

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Es un escenario en el que destacan sus playas, bosques, senderos, arrecifes y paisajes, todos atractivos perfectos para quienes buscan combinar naturaleza, descanso, caminatas y actividades relacionadas con el mar.

La cercanía con Santa Marta lo convierte en un lugar ideal para visitar y disfrutar de playas como Cabo San Juan, recientemente seleccionada entre las mejores 50 del mundo; Arrecifes y Cañaveral, solo por mencionar algunas.

Además, los viajeros se encuentran con caminos asociados a comunidades indígenas, por lo que es un destino que aporta un componente histórico y cultural que complementa la experiencia.

Cabo San Juan es una de las playas del Parque Tayrona. Foto: Getty Images

Cierre en octubre

No obstante, si un viajero está pensando en ir en los próximos meses a disfrutar de este escenario natural, es importante tener presente que el lugar estará cerrado de forma temporal durante dos semanas.

Según el sitio web Parque Tayrona, explica que este destino suspende los servicios ecoturísticos durante tres periodos al año para facilitar el descanso del territorio y el desarrollo de actividades ambientales, culturales y espirituales.

El primer cierre se registró en el mes de febrero, el segundo en junio y el próximo será del 19 de octubre al 2 de noviembre. Durante este tiempo no habrá ingreso de visitantes y la prestación de servicios estará suspendida.

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Los mencionados cierres cumplen con el compromiso acordado con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales tienen como fin la limpieza y purificación del ambiente, además de brindarles ese espacio a los hermanos mayores para sus pagamentos y para el saneamiento espiritual del territorio ancestral.

¿Qué se puede hacer en el Tayrona?

Quienes quieran visitar este destino antes o después de las fechas establecidas para el último cierre del año, tienen la posibilidad de hacer varias actividades, entre ellas, los deportes acuáticos y buceo, una oportunidad para descubrir la diversidad de especies que habitan bajo el agua en sectores como Isla Aguja y Granate.

El Parque Tayrona es uno de los imperdibles destinos naturales para visitar en Colombia. Foto: Getty Images

Para disfrutar de estas actividades es fundamental seguir las indicaciones de los guías y respetar las normas del parque. No todas las playas están habilitadas para el baño y algunas zonas tienen condiciones específicas para el alojamiento o la instalación de campamentos, por lo que se recomienda consultar previamente los lugares autorizados.

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El recorrido también puede llevar a los visitantes por antiguos caminos asociados a las comunidades indígenas que habitaron este territorio. Uno de los sitios de mayor interés es Pueblito Tayrona, al que se llega por senderos donde se encuentran grandes losas talladas, escaleras y estructuras construidas en piedra, vestigios que permiten acercarse al legado cultural de esta zona.