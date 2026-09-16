Cundinamarca cuenta con 116 municipios, muchos de los cuales se han convertido en alternativas para quienes buscan salir de la rutina, disfrutar de un fin de semana o descubrir nuevos lugares sin alejarse demasiado de Bogotá.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

Entre ellos se encuentra Gachancipá, un destino ubicado a más o menos una hora de la capital, dependiendo del tráfico, y que combina paisajes naturales con un importante legado histórico.

Se trata del municipio más pequeño del departamento, con un superficie de 44 kilómetros cuadrados, que está conformado por seis veredas principales y registra una temperatura promedio de 12 grados centígrados.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, este pueblo se caracteriza por su tradicional vocación agrícola, turística y empresarial y hoy en día se proyecta como un territorio sostenible, con atractivos turísticos ideales para el disfrute de la gastronomía local, el senderismo, el ciclismo de montaña y el avistamiento astronómico, actividades que lo convierten en el destino perfecto para vivir una experiencia mágica.

El ciclo montañismo es una de las actividades que se pueden practicar en gachancipá. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

En los últimos tiempos el municipio ha recibido un fuerte apoyo institucional y privado para posicionarse como un centro de desarrollo del MTB o ciclo montañismo. Se dice que es cuna de ciclistas disciplinados que aprovechan la altitud y las pendientes exigentes para su preparación y, por ello, los amantes de esta actividad deportiva encuentran allí el escenario perfecto para practicarla.

El municipio de Cundinamarca que se destaca como uno de los más tranquilos y pacíficos, un destino de bellos paisajes y riqueza natural

De igual forma, en este municipio los viajeros se encuentran con más que naturaleza, pues en sus tierras hay diversidad de senderos que están cargados de misticismo al ser la “cuna de la astronomía chibcha”. Por ejemplo, rutas como la que conduce hacia la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, permiten recorrer antiguos caminos empedrados llenos de biodiversidad.

Algunos de sus atractivos

Además de ser un lugar ideal para la práctica de estas actividades, Gachancipá tiene varios lugares para conocer y uno de ellos es su parque principal, punto de encuentro para actividades culturales, deportivas y de entretenimiento.

Gachancipá tiene gran riqueza histórica y cultural. Foto: KAREN SALAMANCA

Allí también se encuentran dos elementos representativos de la historia local: el Monumento a La Gacha y la Cruz Doctrinera, ambos vinculados con el pasado indígena y religioso del municipio.

El recorrido puede continuar por el Centro Recreativo Remanso Muisca, la Casa Museo Campesino, con más de dos siglos de historia, y la Granja Agroturística Altamira, donde los visitantes pueden acercarse a las labores tradicionales del campo y conocer huertas orgánicas y cultivos hidropónicos.

Pocos lo conocen: el misterioso pueblo de Cundinamarca que parece flotar entre nubes y conquista turistas

Otro de los lugares de interés es la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes, ubicada cerca de la vereda San Bartolomé. El sitio conserva la memoria de una antigua historia relacionada con el hallazgo de una imagen de la Virgen de Lourdes y se convirtió en un punto de referencia religioso del municipio.