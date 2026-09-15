Tres delicias gastronómicas que debe probar si viaja al Meta: sabores que conquistan a los visitantes

El departamento del Meta es uno de los destinos preferidos de los turistas que disfrutan de la aventura, la naturaleza y los bellos paisajes. Allí los viajeros se adentran en los Llanos y tienen la posibilidad de disfrutar de ríos, cascadas y reservas naturales que ofrecen múltiples experiencias de naturaleza y aventura.

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Su cultura llanera, marcada por el joropo, las tradiciones campesinas y una gastronomía de sabores auténticos, permite conocer una de las identidades más representativas de Colombia.

Precisamente, sus preparaciones gastronómicas son uno de los grandes encantos porque permiten conocer la identidad y las tradiciones de esta región del país a través de sus sabores.

En estas tierras, la influencia de la cultura ganadera se refleja en preparaciones como la mamona y la carne a la perra, mientras que ingredientes como la yuca, el plátano, el arroz y el maíz complementan una cocina muy marcada por las cocciones al fuego de leña. Estos son algunos de los platos imperdibles si se está de viaje por este territorio.

La carne a la llanera normalmente se acompaña de yuca y plátano. Foto: Getty Images

Carne a la mamona

La mamona es por tradición uno de los platos más representativos de los Llanos y se caracteriza por la suavidad de su carne, proveniente de animales jóvenes. Las porciones son sometidas a una cocción lenta y uniforme, en fuego con leña. El proceso puede tomar varias horas y, siguiendo la preparación tradicional, la carne se sazona principalmente con sal, sin recurrir a mezclas abundantes de condimentos. Habitualmente, se consume con otros productos como yuca o plátano, típicos de la región.

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Carne a la perra

Considerada una de las preparaciones más tradicionales de la cocina llanera, la carne a la perra se prepara con diferentes cortes de la res, como el brazo, la pierna o las costillas. La carne se separa del hueso, se corta en porciones, se sazona con sal y, de manera opcional, otros condimentos. Luego se conserva dentro de la propia piel del animal, formando una especie de envoltura que se cierra y se amarra antes de iniciar la cocción. Es habitual prepararla en horno. Al momento de servirla, suele acompañarse con yuca, plátano maduro y ají.

La carne es uno de los productos imperdibles en el departamento del Meta. Foto: Getty Images

Chigüiro asado

Este es otro de los platos de gran relevancia en el departamento del Meta. Su carne puede prepararse a la parrilla o al horno, generalmente mediante una cocción lenta que permite conservar sus características. Es común encontrarla acompañada de ingredientes como yuca y plátano. Es una preparación que suele hacer parte de la oferta durante celebraciones y eventos culturales de la región, entre ellos el Festival Internacional del Joropo, donde es posible degustarla de varias formas.