Boyacá es una de las regiones colombianas con mayor riqueza histórica, cultural y natural. Muchos de sus pueblos son reconocidos por su arquitectura colonial y porque se consolidaron como escenarios ligados a momentos clave de la independencia del país.

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Destinos como Villa de Leyva, Monguí, Paipa, El Cocuy y Ráquira ofrecen diversas experiencias, que van desde caminatas y actividades de aventura hasta recorridos por lugares de gran valor patrimonial.

La gastronomía y las tradiciones también son motivos para descubrir Boyacá. Preparaciones típicas como el cocido y la arepa boyacenses, así como la changua, hacen parte de una cocina estrechamente vinculada con los productos del campo y las costumbres de sus habitantes.

La importancia del sietecueros

Boyacá es un departamento con múltiples oportunidades para divertirse y hacer planes diferentes. Cuenta con 123 municipios y uno de ellos tiene un atractivo especial en septiembre, mes en el que florecen los árboles sietecueros y sus paisajes se tornan aún más bellos en medio de un ambiente tranquilo y especial para disfrutar la naturaleza.

El sietecueros es uno de los árboles icónicos en Guayatá, Boyacá. Foto: Universidad Externado de Colombia/API.

Se trata de Guayatá, donde las flores de este árbol pueden apreciarse en tonos rosados y púrpuras, y crean un escenario de gran belleza, convirtiendo al territorio en un lugar ideal para visitar. Este proceso de floración se ha convertido, además, en uno de los elementos que fortalecen los encantos de este destino, especialmente entre quienes buscan experiencias de naturaleza y ecoturismo cerca de Bogotá.

En este municipio, sus montañas, senderos, caminos rurales y paisajes campesinos ofrecen la posibilidad de desconectarse de la ciudad, y conocer un territorio donde las tradiciones locales y la riqueza natural se encuentran.

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Los encantos de Guayatá

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), en este lugar los turistas tienen mucho para hacer, pues sus atractivos son diversos. Por ejemplo, resaltan los senderos ecológicos, las cascadas cristalinas, el puente Calicanto, su imponente iglesia, el parque principal con sus monumentos simbólicos y los diferentes cerros a los que se puede ir para conectar con la naturaleza.

La mogolla de Guayatá es tradicional y típica en este destino. Foto: Situr Boyacá

Son de admirar sus paisajes pintorescos y su arquitectura colonial, así como los murales en alto relieve que resaltan la cultura, las costumbres e historia de Guayatá y los museos La Identidad Guayatuna y La Cultura Súnuba, donde reposan piezas utilizadas por los antepasados en los diferentes oficios.

En lo relacionado con su gastronomía, en este municipio se pueden disfrutar un rico café, arepas guayatunas, amasijos y deliciosas colaciones. Así mismo, cuenta con las auténticas mogollas guayatunas, uno de los productos típicos e imperdibles.

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En cuanto a sus festividades, Guayatá se caracteriza por encuentros como las Ferias y Fiestas de Mitaca en el mes de mayo; Ferias y Fiestas Patronales en noviembre; celebración del Corpus Christi (con el icónico tapete de flores que recorre las calles del municipio); el Festival de la Mogolla, el Café y las Arepas Guayatunas, que se realiza en el mes de agosto; y las tradicionales nueve noches de aguinaldos guayatunos.