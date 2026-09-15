El municipio de Cundinamarca donde el cocido panche y la ensalada de frutas son imperdibles, un destino ideal para el descanso

El departamento de Cundinamarca, ubicado en la región andina de Colombia, es un destino turístico muy completo, especialmente atractivo por su cercanía a Bogotá y por combinar naturaleza, pueblos, historia, aventura y gastronomía.

Uno de sus municipios es Agua de Dios, ubicado a 104 kilómetros al suroeste de la capital del país, lo que representa aproximadamente dos horas y media de viaje en automóvil, y reconocido por su clima cálido y agradable, ideal para el descanso y la recuperación, según la Gobernación de Cundinamarca.

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Historia

La Gobernación afirma que Agua de Dios fue fundado en 1870 y tiene una historia única debido a que se estableció como un lugar de refugio para personas afectadas por la lepra.

“Durante muchos años, el municipio fue un centro de tratamiento y aislamiento para los enfermos, conocidos como ‘lázaros’. La comunidad de Agua de Dios se caracterizó por su espíritu de solidaridad y apoyo mutuo”, subrayó la entidad, que señaló que en 1961 la ley eliminó el aislamiento obligatorio y permitió la reintegración de los pacientes a la sociedad.

Economía

En materia económica, la principal actividad productiva del municipio es la agricultura, destacándose cultivos de frutas tropicales como el mango, la papaya y el banano.

“La ganadería también juega un papel importante, junto con el comercio local y el turismo. Los mercados y ferias locales son puntos clave para la economía del municipio, donde se comercializan productos agrícolas y artesanías”, agrega la Gobernación.

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Gastronomía y festividades

De acuerdo con el portal De Tour Cundinamarca, el cocido panche y la ensalada de frutas se destacan en la gastronomía local.

El cocido es preparado con carne de res, pollo y cerdo y productos como plátano y auyama.

En relación con los principales eventos, el municipio celebra el Festival de Raigambres y Tradiciones Campesinas en septiembre y el Festival de Música Campesina en octubre.

Ensalada de frutas con leche condensada Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/ensalada-frutas-leche-condensada/27326

Atractivos

Agua de Dios es destacado como un destino turístico de interés en Cundinamarca gracias a su clima.

Los visitantes tienen la oportunidad de descubrir lugares emblemáticos como el Parque de los Leprosos, donde pueden realizar un recorrido lleno de historia que revela el pasado del municipio. También destaca el Balneario Agua de Dios, reconocido por sus relajantes aguas termales. Además, quienes buscan contacto con la naturaleza pueden disfrutar de senderos ecológicos y diversas actividades al aire libre que resaltan la riqueza natural de la región.

De acuerdo con la Gobernación, la cultura de Agua de Dios está influenciada por su historia como centro de tratamiento de la lepra, “lo que ha fomentado una comunidad solidaria y resiliente”.

“Existen diversas festividades tradicionales y religiosas que reflejan la identidad cultural del municipio. Entre ellas, destacan las fiestas patronales y los eventos culturales que celebran la música, la danza y las tradiciones locales”, subrayó la entidad.