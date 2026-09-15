A una hora de Ibagué: el destino de termales y naturaleza donde comer sancocho de gallina criolla es un gran plan

Tolima es una buena opción cuando se piensa en unos días de descanso o vacaciones. Este territorio reúne naturaleza, cultura, gastronomía y aventura en un mismo lugar.

Pocos lo conocen: el tesoro escondido del Tolima que sorprende con cascadas, ríos y gran riqueza colonial

Sus paisajes van desde montañas, ríos y bosques hasta escenarios de alta montaña, con escenarios ideales para actividades como el senderismo, avistamiento de aves, turismo rural y los baños termales, especialmente atractivos en municipios como Cajamarca y Murillo.

Sus pueblos, además, conservan una importante riqueza histórica y arquitectónica que permite descubrir una faceta diferente del departamento. La gastronomía es otra de las razones para recorrer estas tierras, pues alí los viajeros pueden disfrutar de platos como la lechona, el tamal tolimense, el sancocho de gallina criolla y productos tradicionales como la achira hacen parte de una identidad culinaria profundamente ligada al campo.

Precisamente, uno de los destinos en los que es posible disfrutar del sancocho de gallina criolla es Cajamarca. Allí esta preparación se elabora con un producto fresco y se cocina lentamente en fogón de leña, lo que le da un sabor tradicional y ahumado único, que lo hace imperdible.

El sancocho de gallina es uno de los platos para disfrutar en Cajamarca. Foto: Getty Images/iStockphoto

En este destino, los viajeros también pueden degustar los platos tradicionales como el tamal y la lechona y hay otras preparaciones que destacan y tienen que ver los que son elaborados, además de dulces, postres, bebidas lácteas y galletas, entre otros, según información de la Gobernación del Tolima.

¿Qué se puede hacer en Cajamarca?

En este destino tolimense los turistas tienen varias opciones de planes para hacer, pues sus atractivos son variados. Uno de esos atractivos es el volcán Cerro Machín que se encuentra a unos 7 kilómetros del casco urbano.

El municipio del Tolima al que apodan la ‘puerta de oro’, un destino con historia y tradición

Con una altura aproximada de 2.750 metros sobre el nivel del mar, es considerado el volcán activo de menor altitud del país y se caracteriza por su potencial altamente explosivo. Para llegar hasta este escenario natural es necesario desplazarse hasta la vereda Toche, en un recorrido de cerca de tres horas desde Cajamarca por una vía sin pavimentar. Las visitas dependen de las condiciones climáticas y de las recomendaciones de los guías, quienes suelen aconsejar iniciar el ascenso durante la madrugada.

Cajamarca tiene varios atractivos que vale la pena conocer. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En estas tierras también están las Termales de Toche, un espacio rodeado de abundante vegetación donde pequeñas fuentes de aguas termales ofrecen una experiencia de descanso en medio de la naturaleza. Quienes se animan a llegar hasta este lugar tienen la posibilidad de apreciar árboles de gran antigüedad cubiertos por largas hebras de musgo conocidas como “barbas de San José”, un detalle que aporta aún más encanto al paisaje.

Otro atractivo es Los Valles, un páramo donde los turistas pueden acampar. de acuerdo con la Gobernación, en este lugar nace el agua que va para Anaime. De igual manera se pueden observar frailejones en todo su esplendor y animales de montaña como tigrillos.