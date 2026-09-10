Pocos lo conocen: el tesoro escondido del Tolima que sorprende con cascadas, ríos y gran riqueza colonial

El departamento del Tolima es una región que les permite a los viajeros descubrir un territorio con una gran diversidad de paisajes y experiencias. Sus montañas, ríos, cascadas, bosques, páramos y zonas cafeteras ofrecen múltiples opciones para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre, mientras que sus pueblos conservan tradiciones, arquitectura y expresiones culturales que reflejan la identidad de la región.

El rincón del Tolima que comparan con los Alpes suizos por sus paisajes de montaña y su constante neblina

A esta riqueza natural y cultural se suma una gastronomía que tiene entre sus principales referentes la lechona, el tamal tolimense y el viudo de pescado. Además, su cercanía con Bogotá convierte a este territorio en una alternativa atractiva para realizar escapadas de fin de semana, descansar, cambiar de ambiente y conocer destinos que, aunque menos concurridos, tienen mucho por ofrecer.

En este región del país hay un destino que puede considerarse como un tesoro escondido porque reúne naturaleza, historia y aventura en un destino que todavía está por fuera de los principales circuitos turísticos del departamento.

Es un lugar que conserva un ambiente tranquilo y rural que contrasta con los lugares más concurridos de este departamento. Sus paisajes de montaña y fuentes de agua lo convierten en una opción atractiva para practicar senderismo, disfrutar de la naturaleza y desconectarse de la rutina.

La Ciudad Perdida de Falan es uno de los principales atractivos para conocer en este municipio tolimense. Foto: Instagram @ciudadperdidafalan

Se trata de Falan, un encantador lugar en el que los viajeros pueden disfrutar de cascadas, ríos y reliquias coloniales, que se encuentra ubicado a dos horas y media de Ibagué, capital del departamento.

La Ciudad Perdida, uno de sus principales encantos

Uno de los principales atractivos de este destino tolimense es la llamada Ciudad Perdida, un antiguo complejo minero cuyos vestigios se encuentran ocultos entre la vegetación, cerca de la quebrada Morales, a unos dos kilómetros del casco urbano del municipio.

El colorido destino tolimense donde comer empanadas colombo-argentinas es uno de los mejores planes

Allí se conservan túneles, murallas, bodegas y otras estructuras de piedra asociadas a la explotación de oro y plata durante la época colonial. Hoy el lugar es un atractivo turístico que combina historia, naturaleza y aventura.

Según información de la Gobernación del Tolima, hasta este sector se puede llegar mediante un sendero ecológico que atraviesa el bosque tropical y cuenta con puentes artesanales elaborados en guadua.

El canopy es una de las actividades que los turistas pueden realizar en La ciudad perdida. Foto: Getty Images

El recorrido puede tomar cerca de tres horas y combina patrimonio y naturaleza a través de cascadas, charcos de agua cristalina, además de una espesa vegetación. En este escenario es posible practicar actividades como canopy y senderismo.

El municipio del Tolima al que apodan la ‘puerta de oro’, un destino con historia y tradición

Su caracter tranquilo y la mezcla entre patrimonio histórico y paisajes naturales son los elementos que hacen que Falan sea considerado un destino poco conocido, pero de gran interés para los viajeros.