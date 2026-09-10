El colorido pueblo colombiano que ‘Time Out’ recomienda visitar y que muchos viajeros aún pasan por alto

Colombia se ha metido en el radar de publicaciones internacionales de turismo que encuentran en el país diversidad de atractivos y planes para desarrollar. Reconocidas guías de viajes destacan aspectos como la variedad de paisajes, la riqueza cultural, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias auténticas para los viajeros.

Parece la Toscana italiana, pero está en Colombia: el destino cafetero de montañas, valles verdes y gran encanto cultural

Estas menciones en las que se incluyen ciudades y pueblos colombianos en las listas de lugares para visitar, aumentan su visibilidad ante viajeros que buscan nuevos destinos y experiencias diferentes.

En ese sentido, Colombia está ganando protagonismo internacional no solo por sus atractivos naturales, sino también por la transformación de sus ciudades, su patrimonio y la posibilidad de descubrir lugares menos explorados.

En ese marco, la reconocida publicación de turismo ‘Time Out’ sugirió que hay un colorido pueblo en el Eje Cafetero, que destaca por su belleza arquitectónica y natural, pero que está infravalorado principalmente porque suele quedar a la sombra de otros destinos de gran renombre como Salento y el Valle de Cocora.

Filandia, en el Eje Cafetero, es uno de los pueblos más coloridos de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata de Filandia, pueblo del cual la publicación sostiene que ofrece atractivos que merecen mayor reconocimiento, pues es un lugar que enamora con sus casas y balcones multicolores, paisajes de colinas verdes, lindas panorámicas de la región y una propuesta gastronómica innovadora, además de una experiencia que puede resultar más tranquila y menos turística.

Precisamente, uno de los encantos está en que es un destino que muchos pasan por alto porque no tiene ese rótulo de destino turístico, pero lo cierto es que conserva la esencia arquitectónica y cafetera que caracteriza al Quindío y, además, permite disfrutarla con una atmósfera más pausada. En 2023 Filandia fue incluido por la Organización Mundial del Turismo entre los mejores pueblos del mundo para hacer turismo rural.

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¿Cuáles son sus encantos?

Este destino ofrece diferentes planes para descubrir su arquitectura, sus paisajes y el entorno natural que lo rodea. Recorrer sus calles es una de las mejores maneras de conocer el municipio, especialmente la llamada Calle del Tiempo Detenido, ubicada en las inmediaciones de la Parroquia Inmaculada Concepción y reconocida por sus coloridas fachadas y ambiente tradicional.

Entre los lugares imperdibles también está el Mirador Colina Iluminada, desde donde se obtiene una amplia panorámica del paisaje cafetero y del municipio. El sitio es especialmente atractivo al final de la tarde, cuando permite contemplar el atardecer y, en días despejados, incluso divisar el Nevado del Tolima.

Filandia es un destino infravalorado, según Time Out. Foto: El País

Para quienes prefieren el contacto con la naturaleza, el Parque Regional Natural Barbas Bremen ofrece senderos entre bosques andinos, recorridos de ecoturismo y oportunidades para observar aves, además de proteger cerca de 790 hectáreas de selva tropical andina en el cañón del río Barbas.

¿Cómo llegar?

Filandia se encuentra a poca distancia de Armenia y Pereira, ciudades que funcionan como principales puntos de conexión para llegar al municipio. Los viajeros pueden desplazarse hasta alguna de estas capitales por transporte aéreo o terrestre y luego continuar el recorrido a este colorido destino en bus. También existe la posibilidad de llegar directamente en vehículo particular, una alternativa que permite recorrer con mayor libertad los paisajes del Eje Cafetero.